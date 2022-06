Genève: le ministre en charge du commerce échange avec la diaspora burkinabè

Échanges à cœur ouvert avec ses compatriotes vivant en Suisse et dans les localités frontalières de la France voisine, voilà l’activité par laquelle le ministre du développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises a clôturé son programme à Genève, en Suisse, à l’issue de la clôture officielle de la 12ème Conférence ministérielle de l’OMC. C’était le vendredi 17 juin 2022, de 19 heures à 21 heures environ, au sein de la Mission, Représentation permanente du Burkina Faso à Genève.

Cette rencontre avec les membres de la communauté burkinabè résidant en suisse et en France voisine, a permis à Monsieur le Ministre de faire le point de la situation sécuritaire, sociale et économique au Burkina Faso et d’appeler à la mobilisation de toutes et de tous autour des défis communs. Il avait à ses côtés Son Excellence Monsieur Dieudonné W. Désiré SOUGOURI, Ambassadeur, Représentant permanent du Burkina Faso à Genève et ses collaborateurs, ainsi que les techniciens accompagnant Monsieur le Ministre Abdoulaye TALL.

En introduction, le Ministre Abdoulaye TALL a situé le cadre de sa mission en Suisse, particulièrement à Genève, où il a pris part aux travaux de la 12ème Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), travaux qui ont pris fin au petit matin de cette même journée. Le Ministre du commerce a abordé, sans tabou, les faits marquant de l’actualité au Pays de Hommes intègres, les actions engagées par le Gouvernement de la Transition afin d’optimiser les capacités du pays à endiguer le terrorisme et à alléger les effets de la vie chère, ainsi que les réformes engagées par le gouvernement pour asseoir une gouvernance vertueuse d’ici à la fin de Transition.

Monsieur le Ministre a salué la mobilisation et l’honneur que lui ont fait les membres de la communauté burkinabè de Suisse et de la France voisine, en effectuant ce déplacement, malgré les contraintes de temps et de distance. « Vous avez sacrifié du temps, de l’énergie et même forcé votre emploi du temps pour venir. Et cela m’honore au plus haut point. Cela traduit aussi votre attachement à la mère patrie », a dit Monsieur le Ministre qui a placé cette rencontre sous le sceau de l’intérêt l’État Burkinabè à entendre la voix de sa diaspora et à interagir avec elle, pour une amélioration de sa participation à la vie sociopolitique et économique du Burkina Faso.

Les interventions des membres de la communauté burkinabè de Suisse ont d’abord porté sur les inquiétudes des uns et des autres au regard de la dégradation de la situation sécuritaire due au grand banditisme et au terrorisme, ainsi que la situation des droits humains liée à cette contingence que l’État a à gérer. Les échanges se sont particulièrement focalisés sur des préoccupations d’ordre commercial et économique :

La situation économique de Bobo-Dioulasso que d’aucuns pensent abandonnée ;

Le sort de certaines unités de transformation industrielle comme la SN SOSUCO (Nouvelle Société Sucrière de la Comoé), la Minoterie du Faso, (MINOFA) ex GMB ;

La situation de l’exploitation minière qui connait aujourd’hui un tournant difficile au Burkina Faso ;

Le respect de l’environnement en lien avec l’exploitation minière ;

La capacité de l’administration douanière à empêcher la fuite de capitaux et ou de matières premières, dans le domaine minier ;

Les textes régissant les activités des industries extractives ;

La question du coton au Burkina Faso, face aux difficultés d’aboutir, au cours des négociations au niveau de l’OMC, à un accord d’élimination des effets de distorsion de toutes les formes de soutien accordé au secteur du coton ;

Les capacités ou la volonté du Burkina Faso à remplacer le coton par des cultures de rente plus avantageusement rentables (qui nous rendraient moins dépendant du dictat des pays développés) ou à développer des chaînes de valeurs pour transformer localement le coton et ses produits dérivés, à l’effet de créer de la valeur, des revenus pour les paysans et aussi de l’emploi pour les jeunes ;

Répondant à toutes ces préoccupations, le Ministre du Commerce a apporté des explications à la hauteur du niveau d’information et de culture de ses interlocuteurs. Monsieur Abdoulaye TALL a assuré les uns et les autres de la détermination du Gouvernement de Transition à œuvrer pour véritablement améliorer la situation socioéconomique du Burkina Faso, pour endiguer l’impact négatif du terrorisme sur le bien-être et la quiétude des burkinabè et améliorer considérablement le climat des affaires, etc.

Aux termes de la rencontre, le Ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises a exprimé une grande satisfaction en ces termes : « Nous venons de rencontrer la communauté burkinabè de la Suisse, essentiellement de Genève et de ses environs. C’est une grande fierté de voir des Burkinabè, si loin de leur territoire, certains depuis de très longues années (42 ans), très attachés au pays, très informés sur la situation du pays, inquiets face aux événements que traverse le pays, mais aussi plein d’espoir. Cela nous a vraiment réconforté. On a senti la fraternité, le patriotisme dans leurs expressions ; et cette rencontre fait partie des actions qui motivent un gouvernement à mieux faire pour son peuple ».

Particulièrement intéressé par certains profils de ses interlocuteurs, Monsieur le ministre a tenu à avoir des entretiens en tête-à-tête avec eux, le pays ayant besoin des apports de ses fils à l’étranger, pour son développement et plus particulièrement pour les réformes nécessaires, selon lui. Il a eu également un bref entretien avec le délégué du Conseil supérieur des Burkinabè de l’étranger, Monsieur Tahirou Komi, avant de dire aurevoir aux uns et aux autres.

