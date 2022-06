Axe Bobo-Ouaga : un nouveau braquage à Dankari

Des usagers de l’axe Ouagadougou-Bobo (Route nationale n°1) ont été victimes d’un braquage par des individus armés, très tôt ce matin du vendredi 24 juin 2022, aux environs de Dankari, dans la province du Tuy (Houndé) en direction de Bobo-Dioulasso, à appris l’Agence d’information du Burkina (AIB). Le trafic a été interrompu et les forces de l’ordre ont été déployées sur place. Pour l’instant, aucun bilan n’est disponible.

Ce braquage entre Houndé et Bobo-Dioulasso est le 3e (22 avril et 7 juin) en l’intervalle de trois mois et le 2e au même endroit pratiquement. En effet, le 22 avril dernier, des braqueurs encagoulés ont dépouillé de leurs biens, les occupants d’une vingtaine de véhicules et certaines personnes à moto, dans la même zone de Dankari.

Nous y reviendrons.

Agence d’information du Burkina