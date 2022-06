Commune de Ouagadougou : la délégation spéciale installée

Le gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga, a officiellement installé les membres de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, le lundi 27 juin 2022.

Après plus de 5 mois de dissolution des conseils municipaux à la suite du changement de régime, la commune de Ouagadougou dispose désormais de nouveaux dirigeants pour mener à bien son plan de développement. Les responsables des organes de la délégation spéciale ont été officiellement installés, le lundi 27 juin 2022, dans la capitale burkinabè par le gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga. Il s’agit essentiellement du président de la délégation spéciale, des quatre vice-présidents et des présidents des quatre commissions de la délégation spéciale. L’installation a été précédée de l’élection des vice-présidents de la délégation et des responsables des commissions.

Le gouverneur de la région du centre a, à l’occasion, souhaité bon vent à la nouvelle équipe dans la réalisation de sa mission. Il a salué la fraternité et la transparence observées au cours du scrutin. Pour lui, le vote n’a pas consacré la victoire d’un bureau, mais celle de l’ensemble de la délégation spéciale. D’où son invite à tous d’être solidaires pour réussir leur mission dans un contexte difficile marqué par l’insécurité. « Chacun doit dans un élan participatif apporter sa pierre à la construction de l’édifice commun pour le bonheur des populations », a-t-il soutenu.

M. Bassinga a invité, en outre, la délégation spéciale à s’inscrire dans un esprit de gestion transparente des affaires de la cité et de redevabilité vis-à-vis des populations. Dans la même veine, le président de la délégation spéciale, Boureima Sawadogo, par ailleurs Haut-commissaire de la province du Kadiogo, a invité les membres de son équipe à être disponibles et à agir en bonne intelligence afin de répondre aux attentes de leurs concitoyens. « Nous devons exécuter avec rigueur la mission qui nous est dévolue », a-t-il confié. M. Sawadogo a dit être confiant que son équipe sera à la hauteur des attentes, au regard de la diversité des compétences au sein de la délégation.

Abdoulaye BALBONE

Marie Désirée SAWADOGO