Examens scolaires à l’Est : les efforts des acteurs salués

A la tête d’une délégation, le ministre de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Lionel Bilgo, a fait le déplacement de Fada N’Gourma, le vendredi 24 juin 2022, dans le cadre d’une mission de supervision de l’examen du Baccalauréat, session de 2022. Ravi de constater que l’examen se déroule bien dans cette localité à fort défis sécuritaire, l’hôte du jour a félicité les acteurs du monde éducatif pour leur « résistance », malgré l’adversité.

Il les a encouragés à poursuivre cette dynamique afin que le système éducatif « reste débout » dans la région de l’Est. Le ministre Bilgo s’est ainsi adressé aux éducateurs au cours d’une rencontre d’échanges. A l’entame de cette rencontre, le gouverneur de la région de l’Est, le colonel Hubert Yaméogo a planté le décor à travers une brève présentation de la situation du secteur éducatif dans sa circonscription administrative. « Au titre de l’année scolaire 2021-2022, on enregistre un total de 1 076 établissements fermés pour 181 684 élèves et 5 746 enseignants affectés du fait de l’insécurité, selon les rapports statistiques des directions régionales déconcentrées en charge de l’éducation primaire et post-primaire de l’Est», a-t-il relevé, avant de poursuivre que la crise a provoqué l’exode forcé de 17 686 élèves. Toutefois, a soutenu le colonel Yaméogo, la résilience des acteurs de l’éducation, l’accompagnement du Ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MENAPLN) et le soutien technique et financier des différents partenaires ont permis de mettre en place « un dispositif d’éducation en situation d’urgence ». Chose qui a permis, à l’entendre, d’atténuer les effets de la crise. Le ministre Bilgo s’est dit admiratif de ce réflexe des différents acteurs de travailler en synergie pour sauver l’éducation.

« Le Faso restera un et indivisible »

Par la suite, l’hôte du jour a prêté une oreille attentive aux questions de l’assistance. Des préoccupations qui ont porté notamment sur la situation des élèves déplacés internes et la mise en œuvre du protocole d’accord entre les syndicats de l’éducation et le gouvernement. Concernant les points relatifs au mandatement, à la bonification, au reclassement, aux examens et concours, et au statut particulier des agents de l’éducation, le ministre Bilgo s’est exprimé en ces termes : « nous sommes en train de mener une opération casier vide qui va mobiliser à peu près 350 millions F CFA et qui va permettre de traiter ces dossiers de façon diligente. L’objectif pour nous c’est de démarrer l’année scolaire prochaine avec certaines questions épineuses derrière nous ». Outre la rencontre d’échanges avec les acteurs éducatifs, le ministre Bilgo, conformément à son agenda, a visité plusieurs infrastructures scolaires dans la ville de Fada N’Gourma.

Il s’est rendu également, sur un site de Personnes déplacées internes (PDI) pour leur exprimer la solidarité du gouvernement et les rassurer que les autorités sont à pied d’œuvre pour garantir à tous les Burkinabè de lendemains meilleurs. Pour lui, chaque Burkinabè a un rôle fondamental à jouer. « Avec nos séquelles, nos peines et nos douleurs, tournons la page de l’insécurité, du drame communautaire, du conflit ethnique, du terrorisme et du grand banditisme et osons bâtir un Burkina d’arc-en-ciel », a-t-il lancé. A l’écouter, les armes ne ramèneront pas forcément une paix durable au Faso. Seuls le dialogue social et l’engagement de tous permettront au pays des Hommes intègres de retrouver cette paix durable. En marge de la mission de supervision, M. Bilgo a réconforté les sept agents publics que des hommes armés avaient enlevés, le 22 juin 2022, sur l’axe Fada N’Gourma-Koupela, puis relâchés 24 heures après.

Joanny SOW