Le lancement de l’opération « mana mana » dans la province du Boulkiemdé est intervenue, le samedi 25 juin 2022, en présence du Premier ministre Albert Ouédraogo. Elle vise l’hygiène et la propreté du cadre de vie des populations.

Après le lancement de l’opération « mana mana », mon acte patriotique pour ma ville » au niveau de la région le mois passé, les quatre provinces du Centre-Ouest ont pris le relai pour démarrer officiellement le nettoyage. Dans le Boulkiemdé, c’est le Premier ministre Albert Ouédraogo himself qui a procédé au lancement de l’opération, le samedi 25 juin 2022, avec une forte mobilisation des populations, notamment les associations œuvrant dans divers domaines. Selon le chef du gouvernement, l’opération initiée par le gouvernement a un caractère national et vise à rassembler les populations autour des travaux d’intérêt commun.

« Mais au-delà, de l’assainissement et l’hygiène du cadre de vie des populations, l’opération « mana mana » va contribuer au renforcement de la cohésion sociale et au processus de réconciliation en cours au Burkina Faso », a-t-il précisé. Albert Ouédraogo a saisi l’occasion pour remercier les populations de la province du Boulkiemdé et en particulier celles de Koudougou sorties massivement pour prendre part au nettoyage dans les quartiers. Il a invité surtout les jeunes à s’impliquer dans ce nettoyage qui doit avoir lieu dans les différentes localités pour garantir un succès à la dynamique enclenchée par le gouvernement avec pour objectif de l’intégrer dans les habitudes des citoyens.

Le gouverneur du Centre-Ouest, Boubakar Nouhoun Traoré, le haut-commissaire de la province du Boulkiemdé, Abraham Somdo et leur collaborateurs se sont réjouis du déplacement du Premier ministre, Albert Ouédraogo, à Koudougou pour leur apporter son soutien. L’opération « mana mana » a lieu chaque dernier samedi du mois et pour cette deuxième journée à Koudougou les populations n’ont pas marchandé leur participation. Une vingtaine d’Organisations de la société civile (OSC) exerçant dans la province , dont la brigade verte, se sont illustrées sur le terrain pendant le nettoyage.

Elles ont investi la cité des Art vers le Trésor régional et la préfecture de Koudougou ainsi que la cité universitaire, Fasotex qui sont les sites officiels retenus pour le lancement provincial de cette opération. Des bonnes volontés, notamment des fils de la localité ont apporté un soutien à l’opération à travers un don de matériel constitué entre autres de râteaux, de brouettes et de pelles. Les services techniques et déconcentrés de l’administration publique à Koudougou se sont impliqués dans cette activité qui vise à débarrasser nos rues de leurs décharges et autres ordures. Lancée officiellement sur le plan national le 30 avril dernier à Ouagadougou par le chef du gouverneur, l’opération « mana mana », dans sa dynamique, se poursuit dans les villes et les campagnes du Burkina.

