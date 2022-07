CDP : le BPN (version Eddie Komboïgo) suspend Achille Tapsoba et six autres membres pour six mois

Le bureau politique national (BPN) du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) réuni en sa 72ème session ordinaire ce samedi 2 juillet 2022 sous la présidence de Eddie Komboïgo, a décidé de la suspension de Achille Tapsoba pour six mois et du prolongement de la suspension de six autres militants.

Toutefois, Eddie Komboïgo a soutenu que les portes du parti restent toujours ouvertes aux militants qui voudraient revenir dans les rangs. Il s’est par ailleurs félicité de la mobilisation des militants, « preuve de leur fidélité au parti ».

Moussa KAYDA (Stagiaire)

Sidwaya.info