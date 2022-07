Le Premier ministre Albert Ouédraogo a admis ce matin, lors de la cérémonie mensuelle de montée des couleurs que le mois de juin a été « éprouvant pour le Burkina Faso ».

Mais il a annoncé des mesures qui vont contribuer à renforcer la lutte contre le terrorisme, en plus des « grandes décisions » prises par le Conseil supérieur de la défense nationale dont la création des zones d’intérêt militaire, de la brigade de veille et de défense patriotique et l’interdiction de circuler avec certains types de motos dans certaines zones.

La suspension de l’importation des motos de type « Aloba » et des substances explosives civiles par le gouvernement répondent également au même objectif de réduire les capacités des groupes armés terroristes.

« D’autres mesures vont suivre et vont contribuer à renforcer la lutte contre le terrorisme », a poursuivi le Premier ministre.

Le chef du gouvernement a par ailleurs expliqué à ses collaborateurs le bien-fondé de la mesure de suspension de l’acquisition des véhicules sur le budget de l’Etat : « Il s’agit de pouvoir dégager des ressources pour permettre au pays de se consacrer aux secteurs prioritaires ».

Sidwaya.info

Source : DCRP/Primature