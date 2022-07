Actu vert : plantons des arbres chez nous

L’arbre est une ressource vitale pour la société. Sans ces végétaux, la vie sur terre serait pratiquement impossible au regard de leur rôle de régulateur pour l’espèce humaine, mais aussi pour celle animale. En forêt comme en ville, les arbres ont des propriétés connues et surprenantes qui améliorent la vie sur terre.

La nature a offert d’inépuisables solutions à l’humanité pour vivre en harmonie avec elle, à commencer par les arbres. Face aux nombreux défis qui se présentent à l’Homme, l’arbre représente un puissant allié pour lutter contre le changement climatique. Disposer des arbres à domicile constitue un avantage majeur au regard de ses multiples services qu’ils offrent. Les arbres dans nos milieux de vie créent des environnements apaisants.

En d’autres termes, ils contribuent au bien-être de l’humanité. L’un des plus importants bienfaits que procurent ces espèces végétales à l’environnement est la fonction de purificateur d’air. Elles produisent de l’oxygène que tout être humain vivant respire, en réduisant les gaz polluants ou encore en captant en partie les fines particules en suspension dans l’air.

Le phénomène de la photosynthèse dont seuls sont capables les végétaux utilise l’énergie lumineuse pour convertir l’eau et le gaz carbonique en nourriture de base pour l’arbre (sucres) et en oxygène qui purifie l’air. Les arbres contribuent à créer un climat plus confortable dans les habitations. Tout en créant de l’ombrage qu’ils projettent sur les habitations, ils réduisent un tant soit peu la chaleur en période de canicule.

L’arbre a un effet rafraichissant

L’arbre dans un domicile , qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la concession, apporte un effet rafraichissant supplémentaire par la circulation de l’air frais qu’il engendre et la production de vapeur d’eau lors du phénomène de respiration. Dans un contexte où les matériaux utilisés en construction sont inertes et peu sujets au changement, la présence de ces végétaux apporte un aspect de diversité dans le temps. Ce qui amène certaines personnes à porter leur choix sur certaines espèces d’arbres caractérisés par leur forme spécifique, leur floraison spectaculaire et la couleur du feuillage.

Véritable trésor de la nature, une grande partie des aliments et des produits pharmaceutiques que l’Homme consomme proviennent d’extraits de substances végétales. Vu tous ces avantages que procure l’arbre, ne pas disposer ne serait-ce un arbre chez soi peut être considéré d’inconcevable. Même s’il peut devenir envahissant, l’arbre offre une large palette d’avantages qui justifie pleinement sa présence à domicile.

Du temps de la Révolution au Burkina Faso, la plantation d’arbres avait connu un engouement par le fait d’une réelle implication des premières autorités. Cette volonté politique avait amené chaque femme qui donne naissance à planter un arbre. De nos jours, lors des campagnes de reboisement, malgré que des arbres soient distribués, pour être plantés dans des domiciles, ils sont mal entretenus si bien que la plupart meurent quelques jours après leur mise en terre.

Paténéma Oumar OUEDRAOGO

pathnema@gmail.com