Aménagement de voiries : 11 km de pistes pour désenclaver Polesgo

Le Secrétaire général (SG) de la mairie de l’arrondissement 4 de Ouagadougou, Salomon Kambou, a lancé les travaux de l’aménagement des voies de Polesgo sur le site de la trame d’accueil des riverains de la zone industrielle de Kossodo, dans la matinée du lundi 20 juin 2022, à Ouagadougou.

L’enclavement demeure une problématique dans les zones péri-urbaines où bien souvent les populations souffrent le martyre. Dans le souci de viabiliser la trame d’accueil de la zone industrielle de Kossodo, la mairie de l’arrondissement 4 de Ouagadougou s’active pour mettre à la disposition des populations des pistes aménagées. Le lancement des travaux a eu lieu, dans la matinée du lundi 20 juin 2022, en présence des autorités coutumières et administratives.

Selon le Secrétaire général (SG) de l’arrondissement 4 de Ouagadougou, Salomon Kambou, par ailleurs chargé de l’expédition des affaires courantes, ce projet qui a débuté en 2020 et interrompu à cause des récents évènements sociopolitiques du pays, vise à aménager des routes afin d’offrir un meilleur cadre de vie aux populations. A l’en croire, le coût des agrégats s’élève à 50 millions F CFA et vont couvrir 11km de pistes en terre compactée.

Par ailleurs, il a précisé que plus de 1000 personnes habitant cette zone vont profiter de ces travaux d’aménagement. « C’est avec l’accompagnement du groupe COGEB international que les travaux vont se réaliser », a déclaré M. Kambou. Pour le conseiller du président du directoire de COGEB, Amadé Ouédraogo, à travers cette action de citoyenneté, l’entreprise veut contribuer à améliorer la mobilité des populations. «

L’aménagement de la voie facilite l’accès des populations de Polesgo à la capitale où la majorité mène des activités pour prendre soin de leurs familles », a-t-il noté. Toutes joyeuses, les populations bénéficiaires ont salué le projet. Selon elles, les routes qui seront construites vont véritablement les aider. Car de nombreuses personnes ont des parcelles dans la zone mais n’y habitent pas compte tenu de l’état de la route.

Dô DAO (Stagiaire)