Boucle du Mouhoun : des OSC sonnent la mobilisation contre le terrorisme

Dans sa quête d’information, Kantigui est tombé sur une déclaration d’Organisations de la société civile (OSC) de la Boucle du Mouhoun préoccupées par la situation sécuritaire du Burkina Faso en général et de la région de la Boucle du Mouhoun en particulier. Après avoir dépeint « un tableau noir», les OSC invitent les populations de la Boucle du Mouhoun à soutenir les Forces de défense et de sécurité (FDS) qui se battent nuit et jour au front, avec courage et esprit de sacrifice, pour la préservation de l’intégrité du pays.

Selon ce que Kantigui a pu lire de cette déclaration, les OSC invitent également les FDS à s’intégrer davantage aux populations en abandonnant certaines pratiques héritées de « l’ancien temps » et qui contrastent avec le contexte actuel. Aux premières autorités, la société civile demande d’engager les grands moyens pour équiper les FDS afin de leur permettre d’assurer une surveillance permanente de la région.

Les OSC lancent aussi un appel aux autorités locales (gouverneur, haut-commissaire, présidents de délégations spéciales…) à désamorcer la crise foncière actuelle qui exacerbe les tensions entre communautés et à promouvoir le vivre-ensemble en amenant tous les acteurs de la vie sociale à l’unité pour mener le combat. Kantigui espère que ce cri du cœur des OSC sera entendu par tous pour favoriser une lutte efficace contre le terrorisme.

Pô : 690 CNIB aux populations de Kaya

Dans une de ses parutions, Kantigui informait d’une action salvatrice d’un jeune transitaire originaire du village de Kaya, commune de Tiébélé, province du Nahouri. Cette généreuse personne avait offert 540 actes de naissance aux populations des six villages de la commune. Le donateur, qui n’était pas à sa première action pour améliorer les conditions de vie des populations de la localité, avait pris l’engagement devant les autorités de subventionner l’établissement de Cartes nationales identité burkinabè (CNIB) au profit des populations de la même localité, en collaboration avec l’Office national d’identification (ONI).

Une promesse tenue, car selon l’informateur de Kantigui, c’est par une grande mobilisation que les populations ont accueilli ce 25 juin les autorités régionales conduites par la gouverneure de la région du Centre-Sud pour une cérémonie de remise officielle de 690 CNIB. Kantigui salue l’initiative qui a permis à de nombreuses personnes de disposer de ce précieux document pas toujours à leur portée.

