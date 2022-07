Maroc-Burkina : Bientôt  la mise en place d’un réseau institutionnel de partenariat économique

La rencontre de concertation sur la promotion de la coopération économique Maroc-Burkina Faso, s’est tenue le lundi 4 juillet 2022, à Ouagadougou, présidée par l’Ambassadeur, M. Youssef Slaoui et le ministre burkinabè du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des PME, Abdoulaye Tall.

Les participants ont convenu de la mise en place d’un réseau institutionnel de partenariat économique en vue de faciliter la coordination pour la recherche d’opportunités d’affaires et d’investissements à saisir entre les deux parties, qui concerne les 12 régions du Maroc et les 13 régions du Burkina Faso.

Le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays est passé de 47 millions de dollars USD en 2016 à 80 millions de dollars USD en 2021. Cette initiative est de nature à promouvoir et faciliter l’organisation de forums économiques, d’ateliers de promotion, ainsi qu’à appuyer les actions à caractère économique et commercial dans les deux pays y compris les missions de prospection.

Le cadre juridique régissant la coopération bilatérale entre les deux pays est riche et diversifié couvrant tous les domaines stratégiques d’intérêt commun.

Par ailleurs, ce cadre régi par plus de 90 instruments tels que l’Accord général de la coopération économique, scientifique, technique et culturelle, signé à Ouagadougou le 28 décembre 1989, l’Accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Rabat le 08 février 2007, et la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Ouagadougou le 18 mai 2012.

De même, l’Accord sur la suppression de visa pour les détenteurs des passeports ordinaires est entré en vigueur en février 2021.

Cet accord constitue une réaffirmation mutuelle d’un engagement fort pour des relations de confiance qui capitalisent sur des acquis déjà engrangés sur le plan bilatéral, dont la libre circulation des citoyens représente une avancée diplomatique notable pour le Maroc et le Burkina Faso.

Moussa KAYDA

Source : MAP

(Stagiaire)