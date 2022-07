Production d’énergie : la centrale solaire de Nagréongo bientôt en service

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, a reçu en audience, dans la matinée du mardi 5 juillet 2022 à Ouagadougou, Robinson Alazraki, directeur Afrique de GreenYellow, l’entreprise chargée de la réalisation de la centrale solaire de Nagréongo.

Lancés le 29 octobre 2020, les travaux de construction de la centrale solaire de Nagréongo dans la province de l’Oubritenga sont achevés. En prélude à la mise en service prévue le jeudi 7 juillet 2022, Robinson Alazraki, directeur Afrique de GreenYellow, structure chargée de la réalisation de la centrale, a été reçu en audience par le Premier ministre, Albert Ouédraogo, dans la matinée du mardi 5 juillet 2022 à Ouagadougou.

« Je suis venu remercier le gouvernement pour nous avoir soutenus dans la construction de cette centrale. En effet, depuis le début, les autorités burkinabè ont travaillé de concert avec nous pour que ce projet se concrétise en un temps record », s’est-il réjoui. Grâce à cette centrale d’une capacité de production de 30 Mégawatts, GreenYellow devient, selon son directeur, le premier producteur indépendant d’électricité au Burkina Faso. Une électricité qu’elle compte mettre à la disposition de la Société nationale d’électricité du Burkina Faso (SONABEL) pour une période de 25 ans grâce à un contrat d’achat signé avec les autorités burkinabè.

« Nous sommes très fiers aujourd’hui d’être un acteur burkinabè au service du peuple des Hommes intègres et nous sommes là pour longtemps », a indiqué M. Alazraki. Il a noté par ailleurs que la mise en service de la centrale sera accompagnée d’une série d’actions en faveur des populations locales telles que la création d’activités génératrices de revenus et le soutien au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) local pour un coût annuel de 35 millions F FCFA durant les 25 années de partenariat. Le directeur Afrique de GreenYellow a aussi traduit sa reconnaissance à Coopération énergétique africaine (AEC), une entreprise locale qui a permis la construction de la centrale dans les meilleures conditions.

Nadège YAMEOGO