Initiative présidentielle pour assurer un repas équilibré aux élèves : le Conseil d’orientation stratégique se penche sur les cantines scolaires

Le Premier ministre, Dr Albert Ouédraogo, a présidé, le jeudi 7 juillet 2022, à Ouagadougou, la première session 2022 du Conseil d’orientation stratégique de l’initiative présidentielle : « Assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour ».

La première session de l’année du Conseil d’orientation stratégique de l’initiative présidentielle : « Assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour » tenue, le jeudi 7 juillet 2022, à Ouagadougou, sous l’égide du Premier ministre, Dr Albert Ouédraogo, s’est penchée sur la question des cantines scolaires. Selon le ministre de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales et porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, les cantines scolaires posent beaucoup de questionnements et de problèmes également au Burkina Faso. A en croire M. Bilgo, les problèmes rencontrés sont la disponibilité des vivres, la décentralisation de leurs achats et acquisition auprès des communes, la gestion et la qualité des cantines scolaires. « Il était important sous le leadership du Premier ministre que nous puissions nous retrouver pour, d’abord, faire le point d’étape et, ensuite, dégager les grandes lignes qui vont nous permettre d’améliorer efficacement la question de ces cantines scolaires », a-t-il indiqué. Pour ce faire, a-t-il fait savoir, beaucoup d’activités ont été imaginées et programmées qui vont permettre d’avoir un regard beaucoup plus accru, mais aussi de se pencher sur la question même des cantines scolaires au pays des Hommes intègres.

« C’était une rencontre assez fructueuse. Le Premier ministre a félicité l’ensemble des équipes de l’initiative présidentielle qui ont fait un travail extraordinaire et qui ont pu nous montrer des données et également une situation actuelle de la question de la gestion des cantines scolaires », a-t-il soutenu. Selon la Secrétaire permanente de l’initiative présidentielle « Assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour », Dr Alice Sidibé, des orientations lui ont été données afin de redimensionner les actions et les activités en prenant en compte surtout les priorités actuelles du pays. « C’est ce à quoi le secrétariat permanent va se lancer dans les mois qui suivent pour cadrer les activités avec la feuille de route du gouvernement de la Transition », a-t-elle confié.

Timothée SOME timothesom@yahoo.fr

Hadéja KEITA (Stagiaire)