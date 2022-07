Retour de Blaise Compaoré au Burkina : des partisans en liesse

Des partisans de l’ancien président, Blaise Compaoré en exil depuis 2014 en Côte d’Ivoire, ont manifesté leur joie à la suite de son arrivée, le jeudi 7 juillet 2022 à Ouagadougou.

Alertés par la nouvelle de l’arrivée imminente de leur mentor, des partisans de l’ancien président burkinabè, Blaise Compaoré, ont pris d’assaut les artères de l’aéroport international de Ouagadougou, le jeudi 7 juillet 2022, à Ouagadougou, pour l’accueillir. Les manifestants, qui ont été tenus à bonne distance par la sécurité, ont néanmoins manifesté leur joie au son de la musique.

« Blaiso va revenir », « Blaiso le baobab » ont été aussi, entre autres, slogans scandés sur le lieu. « Nous remercions Dieu pour l’arrivée de notre papa au pays. Nous invitons les chefs d’Etat à s’entendre pour le retour de la paix au Burkina Faso », a lancé Abdoulaye Diallo, membre du Mouvement sauvons le Burkina (MSB). A l’entendre, Blaise Compaoré est un facilitateur qui peut apporter des solutions à la crise que vit le pays. Mathias Ouédraogo, un autre admirateur de l’ancien président, est sorti pour lui témoigner sa joie, qui selon lui, a su connaitre les priorités des Burkinabè, à savoir la quiétude durant sa gestion du pouvoir. A l’écouter, son retour peut contribuer à ce que le pays retrouve sa sérénité. « Il est le président qui a le plus duré au pouvoir, il connait des pistes qui peuvent permettre de retrouver la stabilité », a-t-il souligné. Quant à Salamata Guébré, cette initiative des autorités de la Transition de réconcilier les Burkinabè est à saluer.

« Nous devons oublier le passé, conjuguons le futur. Nous ne disons pas qu’il peut être forcément la solution, mais avec son expérience, nous pensons qu’il peut nous aider », a-t-elle martelé. Pour Alpha Yago, militant du Congrès pour la démocratie et le progrès(CDP), le retour de Blaise Compaoré est un facteur de réconciliation. Un accélérateur, a-t-il fait savoir, pour se pencher sur la vie de la Nation. S’agissant de la question de justice, M. Yago a signifié que quand un pays est en train de partir « en lambeaux », il y a d’autres priorités. « Les autorités de la Transition l’ont compris. Il faut saluer cela à sa juste valeur », a-t-il laissé entendre. Cependant, la soif des manifestants de revoir Blaise Compaoré n’a pas été étanchée. L’avion transportant l’ancien président a bel et bien atterri à la base aérienne qui jouxte l’aéroport aux environs de 13h 54 en compagnie de son épouse Chantal Compaoré. Mais personne, ni même les journalistes qui attendaient d’immortaliser l’évènement n’ont pu apercevoir la silhouette de l’ex-président. Il a aussitôt héliporté. L’ancien locataire de Kosyam, doit participer, selon un communiqué de la présidence du Faso, à une réunion de haut niveau entre le Président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba et les autres anciens chefs d’Etat « autour des questions liées à l’intérêt supérieur de la Nation ».

Aly SAWADOGO