Affaire Fifa: Accusés d’escroquerie, Michel Platini et Sepp Blatter ont été acquittés par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone(Suisse)

L’ancien président de l’UEFA, Michel Platini et l’ex-président de la Fifa, Sepp Blatter, accusés d’escroquerie, ont été acquittés ce vendredi 08 juillet 2022 par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone (Suisse). Pourtant le parquet avait requis mi-juin respectivement un an et huit mois de prison avec sursis contre les deux accusés. La justice leur reprochait un paiement illégal de 2 millions de francs suisses au détriment de la FIFA. Selon rfi, cette affaire avait empêché Michel Platini de diriger le football mondial en devenant président de la Fifa.

AK