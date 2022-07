Situation nationale : le président du Faso appelle les burkinabè à mettre l’intérêt supérieur de la nation au-dessus de toutes les considérations politique et partisane.

Le Président du Faso, Paul Henri Sandaogo Damiba, a présidé, ce vendredi 8 juillet 2022 à la Présidence du Faso, la rencontre de concertation avec les anciens Chefs d’État. A l’issue de la rencontre à huis clos, une déclaration a été faite à la presse dans laquelle, le président Damiba a appelé les burkinabè à mettre l’intérêt supérieur de la nation au-dessus de toutes les considérations politique et partisane.

L’unique raison de cette rencontre avec les anciens chefs d’Etat a affirmé, le président du Faso dans sa déclaration, est la recherche de cohésion sociale au regard de la situation difficile que traverse le Burkina Faso.

Il s’est agi, dit –il, d’examiner avec les anciens chefs des meilleures productions qui pourront créer et forger une solide cohésion entre burkinabé, toute chose qui contribuerait à renforcer et démultiplier les chances dans la lutte contre l’insécurité qui menaces les fondements du Burkina. « Aux burkinabè qui se sont exprimés en défaveur de notre démarche, nous les disons que le processus n’est pas fait pour consacrer l’impunité, mais contribuer à la recherche de solutions pour un Burkina Faso de paix et de cohésion. Nous les appelons à mettre l’intérêt supérieur de la nation au-dessus de toutes considérations politiques et partisanes », a conclu Paul Henri Sandaogo Damiba.

Deux des anciens chefs d’Etat étaient présents. Michel Kafando n’a pas pu participer pour des raisons de santé, Yacouba Izaac Zida pour des raisons administratives et Roch Kaboré a été « physiquement empêché par un groupe d’individus » a fait savoir le président Damiba.

Moussa Kayda