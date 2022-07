Séjour de Blaise Compaoré au Burkina : « Le mandat d’arrêt doit être exécuté », selon les avocats de la famille Sankara

Les avocats de la partie civile dans le procès de l’assassinat du capitaine-président Thomas Isidore Noël Sankara ont exigé, le vendredi 8 juillet 2022, l’arrestation de l’ancien Président du Faso, Blaise Compaoré, arrivé au pays le 7 juillet pour une rencontre des anciens chefs d’Etat autour du président Paul-Henri Sandaogo Damiba.

A l’annonce de la venue de l’ancien Président du Faso, Blaise Compaoré, les avocats des parties civiles au procès Thomas Sankara sont montés au créneau pour exiger l’arrestation sans condition de Blaise Compaoré à sa descente d’avion rappelant qu’il est sous le coup d’un mandat d’arrêt international. Le vendredi 8 juillet 2022, alors que l’ex-chef de l’Etat est arrivé, la veille, le collectif des avocats des parties civiles au procès Thomas Sankara a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a crié son ras-le-bol contre « l’impunité ». « Il n’y a absolument aucune raison pour que ce mandat d’arrêt ne soit pas exécuté. Le mandat d’arrêt contre Compaoré Blaise doit être exécuté sans tenir compte des agendas politiques. Seul l’intérêt supérieur de l’édification et de la consolidation du vivre-ensemble des Burkinabè doit compter et l’application des décisions d’une justice indépendante en est un préalable », a martelé Me Bénéwendé Sankara.

Et d’ajouter que pendant que les restes des suppliciés du 15 octobre 1987 sont toujours en attente de recevoir une inhumation digne, qui leur permettra d’avoir un repos éternel, l’un des coupables s’est offert le luxe de raviver les douleurs en méprisant le mandat d’arrêt décerné contre lui par la justice burkinabè. En effet, l’ancien président Blaise Compaoré est arrivé au Burkina Faso le jeudi 7 juillet 2022 et a pris part à la rencontre initiée par le chef de l’Etat, Paul-Henri Sandaogo Damiba avec les anciens chefs d’Etat burkinabè sur la situation nationale.

Synthèse de Wanlé Gérard COULIBALY