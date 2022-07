Lycée Philippe-Zinda-Kaboré: l’établissement restera fermé à la prochaine rentrée

Le ministre de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Lionel Bilgo, a reçu, le lundi 11 juillet 2022, à Ouagadougou, le rapport du comité de réflexion pour la réouverture des lycées Philippe-Zinda-Kaboré et départemental de Bissiga, fermés pour cause de violences en milieu scolaire.

Des propositions sont formulées par le comité de réflexion pour la réouverture du lycée Philippe-Zinda-Kaboré de Ouagadougou et celui du département de Bissiga (région du Centre-Est) fermés pour cause de violences en milieu scolaire. Le président dudit comité et par ailleurs secrétaire général du ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Ibrahima Sanon, a remis le fruit de leurs travaux au ministre Lionel Bilgo, le lundi 11 juillet 2022.

Concernant le lycée de Bissiga, une réouverture pour la prochaine année scolaire est envisageable. « Pour le lycée de Bissiga, seule l’option de la réouverture pour la rentrée 2022-2023, sous forme d’un lycée ordinaire comprenant que le second cycle (séries A, C et D) a été retenue au regard de l’existence de plusieurs CEG dans la commune et villages environnants », a indiqué Ibrahim Sanon. En revanche, le comité a retenu deux propositions pour le lycée Philippe-Zinda-Kaboré.

La première proposition avec une réouverture à minima dès la rentrée 2022-2023 semble non réalisable, selon le président du comité. « Cette perspective nécessite la réfection complète d’un bâtiment pédagogique, d’un autre administratif et la construction de latrines pour les élèves. Toutefois, au regard du coût des travaux (1 190 624 854 F CFA) avec un délai d’exécution de neuf mois et demi, seules des mesures très exceptionnelles pourraient faire retenir cette perspective », a-t-il souligné. La deuxième option pour une ouverture à la rentrée 2023-2024 semble plus réaliste pour le comité.

« Cette perspective nécessite la réfection de toutes les infrastructures, la construction d’un mur et des latrines pour les élèves. Cette perspective qui peut se réaliser selon les procédures ordinaires malgré son coût a fait l’objet d’une feuille de route de sa mise en œuvre », a soutenu M. Sanon. Cette deuxième option, selon le secrétaire général, a un coût estimatif de plus de 15,6 milliards F CFA.

Le ministre en charge de l’éducation, Lionel Bilgo, a remercié le comité pour le travail abattu en moins de deux mois. Il a aussi félicité les membres pour leur disponibilité et la qualité du travail fourni, car un pré-rapport avait été remis au ministre Bilgo. Le comité de réflexion sur la réouverture des lycées Philippe-Zinda-Kaboré et Bissiga a été installé en fin mai dernier. Il est composé d’une vingtaine de personnes issues du système éducatif.

Timothée SOME

timothesom@yahoo.fr

Issiaka DRABO

Hadéja KEITA (Stagiaires)