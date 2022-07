Agenda AFRIQUE, jusqu’au 31 août : EUROMÉDITERRANÉE a lancé le IIIe MED’INNOVANT AFRICA, concours pour la ville durable méditerranéenne à destination des startups africaines

L’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée à Marseille (France) lance le « Concours MED’INNOVANT AFRICA 2022, dédié au thème : « La ville informelle, innover pour des territoires durables méditerranéens et africains ».

Entre le 1er juillet et le 31 août 2022, les startups et PME africaines qui le souhaitent pourront

CANDIDATER EN LIGNE sur le site de l’établissement :

https://www.euromediterranee.fr/medinnovantafrica

Le concours est ouvert à toutes les structures qui pensent et repensent les territoires de demain autour d’un impératif : la durabilité.

Une édition 2022 tournée

vers la ville informelle

Ce rendez-vous de l’innovation a pour objectif de repérer, promouvoir et accélérer des porteurs de projet (startups, petites et moyennes entreprises) qui mènent à bien des initiatives innovantes (solutions et services) en phase avec les nouveaux impératifs de développement et de durabilité des territoires méditerranéens et africains. Les structures doivent également avoir le potentiel de s’implémenter sur le périmètre d’intervention d’Euroméditerranée, et plus largement sur celui de la métropole Aix-Marseille- Provence.

Après une première sélection sur dossier, 5 finalistes seront invités à « pitcher » leur projet devant un jury d’experts le 28 novembre prochain.

La cérémonie de remise des prix aura lieu lors du sommet international Emerging Valley le 29 novembre 2022 à Marseille. Une occasion unique de renforcer leur visibilité et de mettre en place des partenariats internationaux.

Euroméditerranée désignera deux lauréats : « Le prix du jury » et « Le prix coup de cœur ». Tous deux bénéficieront d’un boost financier pouvant aller jusqu’à 7 000 euros et d’un accompagnement personnalisé de l’écosystème entrepreneurial régional, afin de les aider à trouver des investisseurs et partenaires industriels en Europe et en Afrique. Ils pourront également expérimenter leurs solutions sur le territoire de l’EcoCité.

Avec ce concours, l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA) Euroméditerranée, confirme son engagement pour l’innovation et sa politique d’ouverture envers le continent africain.

Une recette attractive

pour les jeunes entrepreneurs

L’édition précédente du concours avait reçu plus de 180 candidatures venant de 27 pays du continent africain. L’entreprise GreenNKool avait décroché le prix du jury et AgroPad le prix coup de cœur.

Les deux lauréats ont chacun bénéficié d’une dotation financière de la part d’Euroméditerranée, d’une bourse de la part de l’AFD, d’un accompagnement de quatre semaines au sein de l’Accélérateur M et d’un coaching juridique dispensé par le cabinet d’avocats FIDAL.

Tous deux ont également remporté une adhésion d’un an au réseau d’entreprises AFRICAlink et une mise en relation avec des élus dans les chambres de commerce et d’industrie de leurs pays respectifs. Un an après, GreenNKool continue son développement à Madagascar et sur le continent Africain et AgroPad est lauréat du programme French Tech Tremplin.

Euroméditerranée, un acteur engagé pour le développement des villes durables à l’international.

Le lancement de cette nouvelle édition de MED’INNOVANT AFRICA intervient trois mois après la signature d’un partenariat entre Euroméditerranée et ONU-Habitat. Le 16 mars 2022, les deux structures se sont engagées à accompagner conjointement les villes africaines dans l’analyse de leurs besoins, attentes et capacités urbaines et dans la proposition d’un modèle de ville durable et innovante.

Ce partenariat récent et le lancement de la troisième édition de MED’INNOVANT AFRICA viennent confirmer les liens qui unissent Euroméditerranéee et le continent africain. Le modèle de ville durable porté par Euroméditerranée, qui met la question des usages au centre de sa réflexion, qui imagine des innovations propres à son territoire et qui cultive les richesses locales, trouve une résonance certaine dans les pays méditerranéens et africains qui déploient chaque jour de solutions novatrices pour consolider leur position émergente.

Source

https://www.africapresse.paris/Agenda-AFRIQUE-jusqu-au-31-aout-EUROMEDITERRANEE-lance-le-IIIe-MED-INNOVANT