Bitumage de la route Ouahigouya-Djibo : le gouvernement donne son accord

Le Conseil des ministres s’est tenu, le mercredi 13 juillet 2022, à Kosyam, sous la présidence du chef de l’Etat, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Plusieurs sujets étaient sur la table du gouvernement.

Le gouvernement a donné son accord pour le bitumage de la route nationale n°23 Ouahigouya-Djibo. C’est l’une des décisions prises par le Conseil des ministres du mercredi 13 juillet 2022 à Kosyam. Le ministre de l’Education, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, porte-parole du gouvernement, a indiqué à l’issue de la rencontre gouvernementale que l’exécutif a adopté le rapport relatif à la demande d’approbation des résultats d’appel d’offres international concernant les travaux de construction du tronçon.

Il a précisé que le onseil a marqué son accord pour l’attribution du marché à l’entreprise africaine de travaux publics pour un montant de plus de 48 milliards 144 millions F CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 mois y compris la saison pluvieuse. Le ministre Bilgo a, en outre, relevé qu’en plus de ce dossier, plusieurs sujets ont été au cœur des préoccupations.

A ce propos, il a confié que le Conseil a adopté un rapport relatif à la problématique du paiement des frais de scolarité des élèves affectés par l’Etat dans les établissements privés d’enseignements post-primaire et secondaire. Pour un besoin d’assainir la dette de l’Etat, a-t-il expliqué, le gouvernement a instruit le ministre en charge de l’éducation et celui des finances de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l’apurement des arriérés des frais de scolarité. Le Conseil a aussi adopté un rapport relatif à un avant-projet de loi de règlement du budget de l’Etat et ses annexes, exercice 2021.

Selon le porte-voix de l’exécutif, le rapport retrace l’autorisation en matière de recettes et dépenses du budget général et des comptes d’affectation spéciale ainsi que leurs états d’exécution. L’Etat a marqué son accord pour la transmission de ce rapport à l’Assemblée législative de la Transition, a soutenu M. Bilgo. Il a en outre, noté que les ministres ont adopté un rapport portant érection du Fonds national de solidarité en Fonds national de solidarité et de résilience sociale.

« Ce décret permettra de disposer d’un instrument de l’évolution du processus pérenne aux personnes vulnérables et au niveau contexte d’urgence sociale et humanitaire », a assuré le porte-parole. Selon Lionel Bilgo, le ministre en charge de la justice a été instruit pour activer auprès de l’Assemblée législative de Transition, la mise en place de la Haute cour de justice. L’exécutif a également adopté un décret portant organisation, attributions et fonctionnement des services de la primature.

L’adoption du décret permettra à la Primature d’assurer efficacement ses missions, foi du ministre Bilgo. Le Conseil a, par ailleurs, adopté trois décrets en lien avec la nationalité burkinabè. Le premier texte porte sur la répudiation de la nationalité burkinabè à 27 Burkinabè. Il permet à ces personnes de renoncer à la nationalité burkinabè au profit d’autres nationalités conformément aux dispositions du code des personnes et de la famille.

Le deuxième décret porte rectification de celui du 12 juillet 2021 portant naturalisation en vue de corriger les erreurs contenues concernant trois personnes afin qu’elles puissent jouir de la nationalité burkinabè et leurs ayants droit. Le troisième décret porte sur la naturalisation et vise à accorder la nationalité burkinabè à 146 personnes de nationalité étrangère ainsi qu’à leurs enfants mineurs vivant au Burkina Faso, a affirmé le porte-parole du gouvernement.

Abdoulaye BALBONE

Issiaka DRABO (Stagiaire)