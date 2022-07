Coupe de l’ambassadeur de France/Pétanque : Sountong Nooma rafle le trophée au bout d’un suspense inouï

La IIe édition de la coupe de l’ambassadeur de France en pétanque s’est disputée, le samedi 16 juillet 2022 à Ouagadougou. Le trophée a été remporté par l’équipe de Sountong Nooma, à l’issue d’une remontée spectaculaire au score.

Le duel entre Sountong Nooma et Nebnooma 14 a été épique le 16 juillet dernier à l’occasion de la finale de la IIe édition de la coupe de l’ambassadeur de France. Les deux équipes ont offert du spectacle au nombreux public ayant effectué le déplacement du terrain de Wayalguin, Ouagadougou. La triplette de Sountong Nooma (Lassané Compaoré-Moustapha Bagagnan-Patrice Tiemtoré) a raflé la mise après une remontée sensationnelle. En effet, la triplette de Nebnooma 14 (Djibril Maïga-Yacouba-Mandé-Aziz Comparé) a vite pris l’avantage dès la deuxième mène. Yacouba Mandé et ses coéquipiers vont creuser l’écart jusqu’à mener 9-2 lors de la 7e mène. Puis survient un blocage de la triplette de Nebnooma 14, alors qu’elle était à deux petits points de la victoire. C’est alors que débute la remontée spectaculaire de Sountong Nooma grâce à l’adresse de son gaucher Patrice Tiemtoré. La triplette récolera au score en revenant à deux points (10-8) dernière celle de Nebnooma 14. Elle va finalement réussir à coiffer son adversaire du jour lors de la dernière mène pour finalement remporter la partie sur le score de 11-10, sous l’ovation de ses supporters. « Nous avons été constants durant toute la rencontre. Nous étions confiants, même si l’adversaire était de taille. L’expérience nous a également aidés », a indiqué Moustapha Bagagnan de Sountong Nooma, à l’issue de leur victoire. Pour la triplette de Nebnooma 14, la chance n’était tout simplement pas de leur côté et Djibribil Maïga en veut pour preuve ce qui s’est passé lors de la dernière mène.

« Notre coach nous a demandé de pointer deux fois, mais ça n’a pas marché. C’est ainsi la pétanque. C’est le jeu », a-t-il justifié. Pour sa victoire, Soutong Nooma remporte un trophée plus la somme de 300 000 F CFA. Nebnooma 14 se contente de la somme de 200 000 F CFA. La coupe de l’ambassadeur de France au Burkina, en pétanque, est cette année à sa IIe édition et a vu la participation de 600 boulistes. Et selon l’ambassadeur Luc Hallade, l’objectif est de célébrer « l’amitié entre la France et le Burkina Faso » autour d’un sport qui rassemble la jeunesse. « Nous avons assisté à une finale impressionnante, pleine de suspense. Je n’aurai pas parié sur ceux qui ont finalement gagné. Bravo à eux », s’est réjoui l’ambassadeur de France au Burkina Faso, tout en saluant l’opportunité de détente, de partage et de bonne humeur qu’a suscitée la compétition. Le directeur général des loisirs, représentant le ministre en charge des sports et le président de la Fédération burkinabè de pétanque, Macaire Arsène Kaboré, ont félicité l’ambassadeur Luc Hallade pour l’organisation de la compétition et ont également tous souhaité sa pérennisation.

Sié Simplice HIEN