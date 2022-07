Dialogue avec les partenaires sociaux de la santé : des acquis engrangés, selon le ministre Robert Kargougou

Trois membres du gouvernement ont animé une conférence de presse sur le dialogue entrepris avec les partenaires sociaux des départements en charge de la santé et des ressources animales, le mardi 19 juillet 2022, à Ouagadougou.

Pour un climat apaisé, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Robert Kargougou et celui de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Innocent Kiba, ont entrepris des concertations avec les partenaires sociaux au sein de leurs départements. Les conclusions de ces concertations ont fait l’objet d’une conférence de presse, le mardi 19 juillet 2022, à Ouagadougou, animée par les deux ministres et celui de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié.

Selon le ministre Kargougou, ces rencontres ont permis d’engranger un certain nombre d’acquis pour faire avancer le fonctionnement des services. A titre d’exemples, il a cité l’ouverture prochaine des examens professionnels au profit des attachés de santé, des infirmiers diplômés d’Etat, des sages-femmes d’Etat, des conseillers d’élevage et de santé animale, le rétablissement des décorations retirées pour fait de grève aux travailleurs en 2019.

A cela, il a ajouté le remboursement des salaires des travailleurs dans les zones à fort défi sécuritaire suspendus et l’arrêt des précomptes, la déclaration des contractuels des districts sanitaires à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour régulariser leur situation, l’apurement du passif des primes de motivation au niveau du Centre national de transfusion sanguine (CNTS). « Le gouvernement s’engage à maintenir le dialogue avec l’ensemble des partenaires sociaux pour qu’ensemble les solutions consensuelles puissent être trouvées pour l’amélioration des conditions de vie et de travail », a-t-il indiqué.

A l’issue de la déclaration liminaire, les préoccupations des journalistes ont porté, entre autres, sur le montant total à rembourser, le nombre d’agents et la période concernée, la catégorie dans laquelle les attachés de santé seront reclassés à l’issue de leurs examens professionnels. Sans avancer de chiffres, le ministre Bassolma Bazié a répondu que le montant total et le nombre d’agents sont connus et la période va de 2016 à « nos jours ».

A l’en croire, les retenues de salaire pour fait de grève n’ont pas respecté les textes, notamment les Conventions 87 et 98 de l’Organisation internationale du travail (OIT) ratifiées par le Burkina Faso et la Constitution. Selon les textes, a-t-il expliqué, les retenues doivent s’opérer sur le salaire de base uniquement sans les indemnités. Par rapport aux examens professionnels, le ministre en charge de la santé a relevé que les attachés de santé vont être reclassés en catégorie A1.

A l’entendre, il va s’agir d’examens avec des conditions souples permettant aux attachés de rester dans leur poste de travail avec leur salaire et indemnité maintenus tout en subissant des épreuves pratiques durant neuf mois. Au bout de la chaine, a-t-il soutenu, les admis seront reclassés en A1 avec une bonification d’échelon.

Timothée SOME

timothesom@yahoo.fr

Issiaka DRABO (Stagiaire)