Euromoney Awards for Excellence 2022: Ecobank, distinguée meilleure banque d’Afrique

Ecobank, la banque panafricaine, est sur le toit des banques d’Afrique. Elle a remporté le prix de la « Meilleure banque d’Afrique » qui lui a été décernée lors de la 30e édition des » Euromoney Awards for Excellence 2022″, le 13 juillet dernier, à Londres, en Angleterre. Outre cette distinction, deux autres trophées sont revenus à Ecobank. Il s’agit du prix de la « Meilleure banque d’Afrique pour les PME » et celui de la « Meilleure banque numérique d’Afrique ». L’information a été donnée par cette institution bancaire, à travers un communiqué de presse du 18 juillet 2022.

Cette triple distinction par les « Euromoney Awards for Excellence » qui sont très réputés dans le secteur bancaire mondial, et qui vient récompenser l’engagement du Groupe Ecobank à offrir des produits et services financiers de qualité et adaptés aux besoins des acteurs du développement du continent, ne pouvait laisser indifférents ses premiers responsables.

« Je suis très honoré par cette distinction en tant que banque panafricaine à laquelle l’Afrique et les amis de l’Afrique font confiance. Être à l’écoute de nos clients en temps réel a été un élément essentiel pour mériter cette confiance. Nous avons adopté des technologies de pointe pour accroître l’efficacité opérationnelle, améliorer nos offres, nos services et l’expérience client. Nous avons donné la priorité à nos clients, en plaçant leurs besoins et leur expérience au cœur de nos décisions et de nos activités. Notre présence et nos activités inégalées en Afrique nous ont également valu une place enviable en tant que véritable banque panafricaine, dont les connaissances approfondies distinguent nos produits et nos offres. C’est un grand honneur pour tous les Ecobanquiers d’être reconnus pour ces efforts soutenus », a fait savoir le directeur général du Groupe Ecobank, Ade Ayeyemi.

Pour lui, le prix de la « Meilleure banque d’Afrique pour les PME », remporté pour la deuxième fois cette année par Ecobank, après avoir reçu la même distinction lors des Trophées « African Banker 2022 », traduit la volonté de la banque commerciale Ecobank d’autonomiser les PME dans les 33 pays où elle opère en Afrique subsaharienne, à travers une gamme variée et complète de solutions de financements innovants et adaptés.

