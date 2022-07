Innocent Belemtougouri : le « roi » de l’événementiel

Marketeur-communicateur de formation, fondateur et administrateur de plusieurs entreprises, l’expert en marketing, Innocent Belemtougouri, a plus d’une vingtaine d’années d’expérience dans le marketing et l’évènementiel d’envergure nationale et internationale.

Plus connu à travers son cabinet et son Salon international, des mines et des carrières (SEMICA), il est un transfuge du secteur de l’évènementiel culturel où il a organisé de nombreux concerts, soirées d’entreprises et évènements divers.Lancé en 2012, le SEMICA se positionne aujourd’hui comme le principal rendez-vous de promotion des ressources minières en Afrique.

Cette plateforme de référence devient incontournable d’année en année et suscite l’appétit de plusieurs pays africains qui bataillent pour l’accueillir sur leur sol. La promotion du sous-sol africain n’a plus de secret pour ce quadragénaire révolu. Né du constat que malgré les énormes richesses naturelles de notre continent, très peu d’Africains disposent d’informations fiables sur le sujet et les fruits des recherches présentés à travers des salons professionnels se tenant hors de l’Afrique, le SEMICA est aujourd’hui le seul salon professionnel des ressources naturelles organisé sur le continent par un Africain.

L’idée de doter notre continent d’un salon professionnel d’envergure mondiale qui servira de marché international des ressources naturelles (mines, énergie, carrières et hydrocarbures) afin de permettre aux investisseurs internationaux de découvrir en un même lieu, plusieurs opportunités d’affaires venant de divers pays vient de lui. Cette initiative privée lancée en 2012 que peu de personnes croyaient est aujourd’hui la référence africaine en matière de promotion de l’énergie et des ressources naturelles sur le continent.

En plus du cabinet SEMICA, il dirige un autre cabinet dénommé AFRICA GTBM qui promeut le développement des investissements dans le secteur des télécommunications et du numérique en Afrique. Curieux, inventif, discret et orienté vers les excellents résultats, l’événementiel n’a plus de secret pour Innocent Belemtougouri.

Basé à Ouagadougou, mais toujours hors des frontières burkinabè pour son expertise, il est extrêmement sollicité à l’international où il convainc toujours avec des évènementiels de haut niveau. Sur le plan national, bien qu’il n’aime pas se jeter des fleurs, il est à la manœuvre de nombreuses grosses organisations comme la première édition du Forum économique du patronat burkinabè (FEPAB) qui s’est tenue avec grand succès à Ouagadougou les 2 et 3 juin 2022.

Homme de parole et de terrain, Innocent Belemtougouri n’hésite pas à quitter ses bureaux cossus du quartier huppé de Ouaga 2000 pour descendre sur le terrain pour suivre le déploiement de ses équipes. Sa constance, son abnégation au travail bien fait, son ouverture d’esprit, sa hauteur de vue, son calme olympien, sa loyauté et sa discrétion ont fait de lui, un expert incontournable, dans l’événementiel d’envergure au Burkina Faso.

L’exceptionnel parcours

Du show-business qu’il a commencé en 1992, à Bitel Group, SEMICA et AFRICA GTBM aujourd’hui, le domaine de la communication et du marketing n’a plus de secret pour lui. Selon ses collaborateurs, il est l’homme à contacter pour les grands projets évènementiels. Constamment à l’écoute de ses partenaires, évoluant en fonction de leurs besoins et de leurs contraintes, Innocent Belemtougouri est devenu le partenaire privilégié de nombreuses entreprises leaders dans leurs secteurs d’activités et de plusieurs gouvernements africains parmi lesquels on peut citer, le Bénin, le Libéria et la République Centrafricaine.

Aujourd’hui, il est devenu une source d’inspiration pour de nombreux jeunes africains qui croient en leur continent et qui travaillent à son développement endogène. Bien que son riche parcours n’ait pas été un long fleuve tranquille, Innocent Belemtougouri est un dur à cuir qui préfère parler de défis à relever. Car pour lui, toute difficulté est une opportunité de mieux faire. Son slogan fort à propos est « Travaillons seulement… ». Ambitieux et pondéré, il n’est pas une personne qui abdique facilement face aux défis. Il transforme toujours les difficultés en opportunités. Un retour du SEMICA au Burkina Faso serait une prise incommensurable pour les autorités burkinabè !

Abdel Aziz NABALOUM

emirathe@yahoo.fr