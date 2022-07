Transition : le Président en exercice de la CEDEAO à Ouagadougou

Le Président de la République de Guinée Bissau, Umaro Sissoco EMBALO, président en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), est arrivé ce dimanche en fin de matinée à Ouagadougou.

Il a été accueilli à l’Aéroport international de Ouagadougou par le Chef de l’État, le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba.

A la tête d’une délégation de l’organisation communautaire composée du Médiateur de l’organisation ouest-africaine pour le Burkina Faso, Mahamadou Issoufou et du président de la Commission de la CEDEAO, Dr Omar Alieu Touray, le nouveau président en exercice de la CEDEAO va s’entretenir en tête-à-tête avec le président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba suivi d’une séance de travail avec les autorités de la Transition.

Au cours de son séjour, la délégation de la CEDEAO aura également des rencontres avec les membres du Gouvernement, les députés, les acteurs politiques et économiques, les responsables coutumiers et religieux, les partenaires techniques et financiers, et les membres du Corps diplomatique accrédités au Burkina Faso.

Direction de la communication de la Présidence du Faso