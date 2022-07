Coopération Arabie saoudite-Burkina Faso: Un report du paiement de la dette, signé

Le Ministre de l’Economie et des Finances et de la Prospective, Dr Seglaro Abel Somé, séjourne en Arabie saoudite. Un accord bilatéral de report du paiement de la dette des projets de développement a été signé entre lui et le Président Exécutif du Fonds saoudien de développement, Sultan ben Abdulrahman Al-Murshed, le dimanche 24 juillet 2022 au siège du fonds, à Riyad, la capitale saoudienne.

Le Burkina Faso bénéficie d’un report du paiement de sa dette auprès du Fonds saoudien de développement. La signature de cet accord bilatéral de report du paiement de la dette des projets de développement est intervenue le dimanche 24 juillet 2022, à Ryad, en Arabie saoudite, entre le Ministre de l’Economie et des Finances et de la Prospective, Dr Seglaro Abel Somé, et le Président Exécutif du Fonds saoudien de développement, Sultan ben Abdulrahman Al-Murshed. Selon l’agence de presse saoudienne SPA, cet accord concerne également le report du délai de paiement de services de la dette contractée par le Burkina Faso pour les projets de développement et son rééchelonnement. Au cours de la rencontre, les deux parties ont également discuté autour des projets en cours d’exécution dans les secteurs des routes et de l’agriculture. La valeur totale des projets que le Fonds a financés au Burkina Faso sur une période de 40 ans est estimée à 240 millions de dollars. Elle est composée de 15 prêts et trois dons pour contribuer au renforcement du développement social et économique.

Il est à noter que plus de 33 pays en développement dans le monde ont bénéficié de l’Initiative de suspension du service de prêt bonifié des projets financés par le Fonds saoudien pour le développement. Cet accord de report du paiement de la dette traduit une fois de plus l’excellence des relations bilatérales entre le Burkina Faso et le royaume d’Arabie saoudite.

Source : www.spa.gov.sa

Une synthèse de

Karim BADOLO