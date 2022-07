Inde : la nouvelle présidente du pays Draupadi Murmu a prêté serment

Après Pratibha Patil, la deuxième femme présidente de l’Inde, Draupadi Murmu, a prêté serment, ce lundi 25 juin 2022 au Parlement. Agée de 64 ans et issue de la communauté tribale marginalisée de l’Inde (la tribu Santhal), elle a été élue présidente par 64% des membres du Parlement et des assemblées d’État. « Son accession à la présidence est un moment décisif pour l’Inde, en particulier pour les pauvres, les marginalisés et les opprimés », a affirmé le Premier ministre Narendra Modi. Née dans le district de Mayurbhanj, dans l’État d’Odisha (ouest), la présidente élue a commencé sa carrière comme institutrice avant de se lancer en politique.

AK

Source : AFP