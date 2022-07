Situation nationale : « Je demande pardon au peuple Burkinabè », Blaise Compaoré

L’ex-président du Faso, Blaise Compaoré a adressé ce mardi 26 juillet 2022 à Ouagadougou, un message au peuple burkinabè.

Le président du Faso, Paul Henri Sandaogo Damiba a reçu ce mardi 26 juillet 2022 à Ouagadougou, au palais présidentiel, Ally Coulibaly, le conseiller spécial du président ivoirien Alassane Ouattara. Il est accompagné de la fille de l’ex président du Faso, Djamila Compaoré. Dans le message livré par l’émissaire, Blaise Compaoré demande pardon pour les actes qu’il a pu commettre durant son magistère plus particulièrement à la famille Sankara. L’ex président du Faso dit assumer et déplorer du fond du cœur, toutes les souffrances et drames durant son mandat à la tête du pays et demande à leurs familles de lui accorder leur pardon. « Je souhaite que nous puissions aller de l’avant désormais pour reconstruire notre destin commun sur la terre de nos ancêtres », a affirmé Blaise Compaoré dans son message. « Il faut que la Nation soit rassemblée pour remporter des victoires contre le terrorisme qui est à nos portes », a-dit-il.

Sidwaya.info

Lire l’intégralité