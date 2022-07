SONABEL Boromo : trois décès par accident en six mois

Gnagna : un violeur abattu par sa cible

Dans ses pérégrinations, Kantigui est tombé sur une conversation portant sur une scène rocambolesque et dramatique qui s’est produite dans un village de la commune de Manni, situé dans la province de la Gnagna, région de l’Est. En effet, les deux interlocuteurs parlaient d’un présumé Homme armé non identifié (HANI) qui a passé l’arme à gauche à cause de sa libido débordante et incontrôlée. Se faisant passer pour un HANI, selon le récit, l’individu aurait violé, nuitamment, plusieurs femmes dans leurs domiciles conjugaux. Mais il ignorait que ses envies malsaines le précipiteraient, un jour, dans la tombe. Et ce jour, vêtu d’un boubou, il s’est rendu au domicile d’un couple dans l’intention d’assouvir sa libido avec une jeune dame. Pris de panique, l’époux de la jeune dame a pris ses jambes à son cou, d’autant plus que les HANI se montrent plus impitoyables avec les hommes qu’avec les femmes. C’est au moment où l’individu se débarrassait de son long boubou pour passer à l’acte que la dame l’a assommé à coups de gourdin, avant d’alerter l’entourage. Des coups qui ont été fatals au violeur dont le parcours s’est arrêté à jamais.

Solenzo : deal d’engrais à la SOFITEX ?

Kantigui a été alerté au téléphone par un appel qui fait état de cas de deal d’engrais entre des Agents techniques de coton (ATC) et certains travailleurs (magasiniers) de la Société burkinabè des fibres textiles (SOFITEX). En recoupant l’information, Kantigui a appris que les Groupements de producteurs de coton (GPC) émettent des demandes d’engrais auprès de la Nationale des fibres textiles qui le leur cède à un prix subventionné de 16 000 F CFA le sac. Dans la pratique, a-t-on expliqué à Kantigui, des GPC des Banwa (Solenzo) sont visiblement victimes de vol des ATC, en complicité avec les magasiniers. En effet, une fois la demande faite et approuvée, les magasiniers font sortir la totalité de l’engrais des GPC. Sauf qu’après chargement, le GPC doit obligatoirement soustraire 40 sacs de sa dotation au profit de l’ATC du groupement qui lui restitue l’argent des 40 sacs à raison de 16 000 F CFA par sac. Ce qui indigne l’interlocuteur de Kantigui, c’est que les 40 sacs prélevés sont vendus à près de 30 000 F CFA à des commerçants qui les revendent à 35 000 F CFA aux producteurs. La source de Kantigui a fait savoir que deux GPC du village de Bayé (16 km de Solenzo) ont déjà été victimes de ces pratiques. Avec le premier GPC qui devait acquérir 120 sacs d’engrais, les magasiniers ont sorti la totalité de la dotation, mais avec obligation d’aller décharger 40 sacs chez leur ATC et rentrer au village avec les 80 sacs. Quant au second GPC qui voulait 52 sacs, dès qu’il a refusé de céder une partie de son engrais, les magasiniers ont remis les sacs dans le magasin et ont invité ses premiers responsables à revenir le lendemain. « Le lendemain, on leur a signifié qu’il n’y a plus d’engrais et qu’ils n’auront que 18 sacs », a soutenu la source de Kantigui. Il revient donc aux autorités compétentes et aux responsables de la SOFITEX, de mettre de l’ordre dans les rangs.

Diapaga : des magasins témoins fermés depuis un an

Il n’y a pas que les Personnes déplacées internes (PDI) qui sont victimes de la crise humanitaire, née de l’exacerbation de la crise sécuritaire. En effet, les populations hôtes des zones à fort défi sécuritaire sont autant éprouvées, en cette difficile période de soudure. Faisant le constat lors de son passage à Diapaga, la semaine dernière, Kantigui a été particulièrement touché par la situation d’un habitant de Diapaga. Celui-ci a témoigné qu’il n’a plus de quoi nourrir sa famille. Comme la sienne, de nombreuses familles broient du noir en cette période de vaches maigres où le sac de 100 kg de maïs coûte environ 30 mille F CFA. Face à l’inflation, les ménages aux revenus modestes se ravitaillaient à la Société nationale de gestion des stocks de sécurité (SONAGESS) dont les prix des produits sont relativement abordables. Malheureusement, a-t-on murmuré à Kantigui, cette société n’a pas ouvert ses magasins témoins dans la Tapoa, depuis août 2021. Si les PDI ont à leurs côtés de nombreuses structures humanitaires, la population hôte de Diapaga ne sait plus à quel saint se vouer. Elle a lancé un cri du cœur à la SONAGESS en souhaitant « vivement » la réouverture de ses boutiques témoins. Tout en rappelant que les populations hôtes, dans leur majorité, ont été empêchées de cultiver par les « hommes de la brousse », Kantigui estime que les structures humanitaires devraient les prendre en compte dans leurs actions caritatives.

Lotissement à Solenzo : des parcelles attribuées « mouta mouta »

Le week-end dernier, Kantigui est tombé sur une pratique peu douteuse inhérente aux parcelles non attribuées dans des secteurs de Solenzo. Selon l’interlocuteur de Kantigui, l’ancien maire de Solenzo avait voulu faire un recensement des parcelles non attribuées. Il a été bloqué par le service du domaine et des impôts. Après sa destitution, son remplaçant a accéléré le recensement. Les membres de la commission chargés de faire le travail se sont mis à pied d’œuvre. Tous les terrains non attribués des secteurs 3 et 4 ont été recensés. Mais les secteurs 1 et 2 n’ont pas été concernés par le recensement. Ce qui est intrigant, selon les informations reçues par Kantigui, les membres de la commission se sont partagés les parcelles non attribuées avant même que leur rapport ne soit déposé et signé. Certains membres de la commission ont vendu leurs terrains et les acquéreurs sont dans des difficultés pour se procurer des documents adéquats. Kantigui, qui craint une crise liée à cette situation, interpelle les autorités compétentes en charge de la question du lotissement à tirer au clair cette affaire.

Balé : la marque des motos interdites fait débat

Kantigui a appris que malgré la précision et large diffusion du communiqué du gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, en date du 12 juillet 2022, portant mesure d’interdiction de circulation de motos et tricycles de marque « aloba, sanili et fortune » sur tout le territoire de la province, certaines personnes font toujours la confusion. Ce qui provoque des disputes et bagarres inutiles dans des villages et même en milieu urbain à propos des marques interdites. Ainsi, il est parvenu à Kantigui que dans certaines localités de la province des Balé, des paysans auraient rangé leurs motos, de peur de voir leurs engins confisqués en cas de contrôle. D’autres par contre, choisissent des heures précises et des pistes bien discrètes pour rejoindre des localités. La même confusion règnerait aussi au sein des vendeurs de motos, selon une source de Kantigui. Cette dernière a révélé qu’ils sont allés voir les autorités administratives pour être édifiés sur la mesure. Pour l’heure, des passants ignorant la mesure ou la bravant, auraient été interpellés au poste de contrôle du péage de Boromo et sensibilisés la première semaine. Kantigui formule le vœu, dans le contexte d’insécurité actuelle, que chacun puisse se conformer aux règles en vigueur.

Gestion des cantines scolaires à Léo : un compromis trouvé

Kantigui a ouïe dire que les acteurs de l’éducation et de la mairie de la commune de Léo ont trouvé un compromis sur la question de la cantine scolaire. Selon des sources proches du dossier, lors d’une rencontre tenue le 9 juin dernier au haut-commissariat de Léo, les responsables de la mairie, notamment le DAF et le SG, ont reconnu les arriérés de livraison des vivres de l’année scolaire 2021-2022 et autres reliquats de haricots. Ils ont pris l’engagement que ces dotations seront livrées à la rentrée prochaine. Quant aux quantités manquantes sur le riz de 2020-2021 estimées à plus de 26 tonnes, la mairie a décliné sa responsabilité, car après réception, sa mission a été accomplie. Cependant, a-t-on indiqué à Kantigui, les bénéficiaires auraient fait des observations dans le procès-verbal de réception afin de permettre au contrôle financier de faire une saisie sur le paiement du fournisseur pour les quantités manquantes. Un procès-verbal de cette rencontre a été établi pour consigner les engagements pris par les différentes parties.

SONABEL Boromo : trois décès par accident en six mois

La division de la SONABEL Boromo est très éprouvée en cette année 2022. En l’espace de six mois, le service a perdu trois de ses agents par accident, a constaté Kantigui. Le dernier cas date du 18 juillet 2022. La victime n’est personne d’autre que le chef de centre de la SONABEL de la ville de Poura. Aux dires du confident de Kantigui, le regretté aurait trouvé la mort à 20 km de son village à Boulsa où il se rendait pour retrouver sa famille après son mariage célébré, le samedi 16 juillet 2022, à la mairie de Poura. Cette perte a de nouveau plongé le personnel local de la nationale d’électricité, dans une affliction indicible, lui qui a encore en mémoire les dates du 1er janvier et celle du 26 avril 2022, les souvenirs douloureux du décès de deux agents par accident de travail. Deux agents de l’équipe terrain dont la ville de Boromo se souviendra assez longtemps pour leur disponibilité à rendre service et leur bienveillance. Kantigui exprime sa compassion aux familles éplorées.

Allemagne : l’association Africa time, solidaire des PDI de Cinkansé

Il est parvenu à Kantigui que l’association Africa time basée à Hambourg en Allemagne et composée majoritairement de Burkinabè, organisera du 29 au 31 juillet 2022, la IIe édition du festival afro-germanique. Le thème du festival, a-t-on soufflé à Kantigui, est « Intégration, cohésion sociale et lutte contre le changement climatique ». Selon le programme que Kantigui a pu consulter, il est prévu des prestations d’artistes auxquelles prendront part des artistes burkinabè, Maria Bissongo et Rama Ngoni la Bobolaise. Pour le volet exposition du festival, Inoussa Barry va exposer ce qu’il y a de merveilleux comme objets d’art du pays des Hommes intègres. Sonmaila Kaboré, lui, présentera les opportunités d’obtention de logement au Burkina à ses compatriotes résidant en Allemagne. Selon le président de l’association Africa Time, Abou Mossyamba, les membres de l’association comptent en marge du festival, lever des fonds pour venir en aide aux Personnes déplacées internes (PDI) de Cinkansé, région du Centre-Est du Burkina Faso. Kantigui félicite les organisateurs de ce festival qui participe au rayonnement de la culture burkinabè.

