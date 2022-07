Prix d’excellence 2022 : le président du Faso félicite les lauréats

Les super lauréats de la IVe édition du prix d’excellence de l’éducation nationale ont été reçus, le jeudi 28 juillet 2022 à Ouagadougou, par le chef de l’Etat, Paul-Henri Sandaogo Damiba.

Le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a échangé, dans l’après-midi du jeudi 28 juillet 2022 avec les super lauréats de la IVe édition du prix d’excellence de l’éducation nationale, à la Présidence du Faso. Les premiers de chaque ordre d’examen et les deux super-enseignants ont reçu les félicitations et les encouragements du chef de l’Etat pour les efforts consentis et les résultats obtenus.

En effet, en dépit de « la situation difficile de notre pays et les défis multiples, les acteurs du monde éducatif ont su faire preuve de persévérance et de résilience », a reconnu le président du Faso. Selon lui, la célébration de l’excellence est « une émulation pour inculquer à notre système éducatif une culture de la performance ».

Il a donc félicité les lauréats pour leurs mérites et les valeurs qu’ils représentent et qu’ils ont su véhiculer tout au long de cette année scolaire. « A travers vous, l’Etat manifeste sa reconnaissance à tous ces milliers d’anonymes qui œuvrent inlassablement dans les classes et dans les administrations scolaires, au péril de leur santé et de leur vie, pour doter le Burkina Faso de ressources humaines de qualité.

La Transition s’engage à faire corps avec vous pour que l’école reste debout », a soutenu le président du Faso. Dans le contexte sécuritaire actuel de notre pays, l’un des domaines les plus impactés est le système éducatif qui totalise plus de 4 000 écoles fermées, avec un impact sur plus de 700 000 élèves et 20 700 enseignants ; une situation face à laquelle les mots du professeur Joseph Ki-Zerbo « Eduquer ou périr » interpellent plus d’un, selon le chef de l’Etat, qui ont fait le choix de ne pas périr mais de vaincre.

« Je voudrais saluer ici les enseignants qui, tels des soldats sur la ligne de front, ont fait de la transmission des savoirs et des valeurs, un engagement citoyen et patriotique, qui ont fait leur cette mission impérative que partout où il y a des enfants, il y a une école à tenir. Cette mission est plus que vitale pour notre destin commun », a indiqué le Président DAMIBA.

Pour cette édition, ce sont 24 meilleurs élèves admis au Certificat d’études primaires (CEP), 29 meilleurs élèves admis au Brevet d’études du premier cycle (BEPC), au Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et au Brevet d’études professionnelles (BEP), 55 meilleurs élèves admis au Baccalauréat, toutes séries confondues, qui ont été distingués.

En outre, 28 meilleurs enseignants du primaire, du post-primaire et du secondaire dont 2 super enseignants sélectionnés, entre autres, sur la base du nombre d’années de service, de la compétence professionnelle, de la collaboration avec les pairs et de l’engagement professionnel ont également reçu la reconnaissance de la Nation.

Direction de la communication de la présidence du Faso