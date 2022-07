Avis aux medias: un million de FCFA pour le 1er prix

L’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou et Population Council informent les professionnels des médias et bloggeurs des pays membres du Partenariat de Ouagadougou (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo) du lancement de la 7

Le concours est annuel et vise à stimuler la production journalistique tendant à informer le public des enjeux des DSSR/PF et à responsabiliser les décideurs politiques et programmatiques pour une prise de décision adéquate afin de faire avancer les objectifs des plans nationaux de PF.

Les œuvres recevables sont celles qui ont été publiées ou diffusées dans un organe de presse (Radio, télévision, presse écrite, presse en ligne) ou blog émettant ou paraissant dans les pays membres du Partenariat de Ouagadougou portant sur la santé sexuelle et reproductive, notamment les DSSR/PF. Quatre catégories sont récompensées à savoir : 1. Radio ; 2. Télévision ; 3. Presse écrite ; 4. Presse en ligne et blog. Les genres rédactionnels concernés sont le reportage, le grand reportage, l’enquête, le magazine, la table ronde, le portrait et l’interview.

Pour postuler, les candidats doivent soumettre, avant le 30 septembre 2022, leurs productions publiées ou diffusées entre le 1er octobre 2021 et le 28 septembre 2022. Des prix d’excellence seront octroyés dans les quatre catégories susmentionnées. Les lauréats des premiers prix de chaque catégorie recevront une enveloppe d’un million FCFA (1 000 000fcfa) et une invitation tous frais payés à la 11eme Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou (RAPO) qui se tiendra en décembre 2022 à Niamey au Niger. Les lauréats des deuxièmes prix recevront une enveloppe de cinq cent mille FCFA (500 000fcfa).

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Mme Thiaba Sembene Coordonnatrice Société Civile à l’UCPO à cette adresse : tsembene@partenariatouaga.org ou nous écrire à ucpo@partenariatouaga.org

A propos du Partenariat de Ouagadougou

Le Partenariat de Ouagadougou a été lancé en février 2011, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il mise sur l’engagement des gouvernements, une meilleure coordination entre les bailleurs de fonds pour optimiser leurs soutiens aux pays, une accélération de la mise en œuvre des interventions à haut impact et également sur une collaboration et coopération sur les plans national et régional pour remédier au taux élevé des besoins non satisfaits en matière de planification familiale. Le Partenariat de Ouagadougou compte neuf pays membres : Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo. (Pour plus d’informations, visiter le site ci-après : www.partenariatouaga.org)

A propos du Population Council

Le Population Council s’attelle aux questions cruciales de la santé et du développement, qu’il s’agisse d’endiguer la progression du VIH, d’améliorer la santé reproductive et d’offrir aux jeunes la promesse d’une vie satisfaisante et productive. Par ses travaux de recherche en biomédecine, en sciences sociales et en santé publique dans 50 pays, il s’efforce d’apporter avec ses partenaires des solutions qui conduisent à des politiques, des programmes et des technologies plus efficaces, pour améliorer la vie partout dans le monde. Fondé en 1952, le Population Council est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Il siège à New York, sous la conduite d’un conseil d’administration international. (Pour plus d’informations, visiter le site ci-après: http://www.popcouncil.org