Bobo-Dioulasso : les transports routiers dénoncent un mauvais système de pesage

Des transporteurs routiers se sont regroupés dans la matinée du samedi 30 juillet 2022, sur le site de la station de pesage située à la sortie de la ville de Bobo-Dioulasso sur la route nationale N°1, à destination de Ouagadougou. Ils reprochent à ladite station, gérée par « Afrique pesage », un mauvais système de pesage.

La prestation de la station de pesage de Bobo-Dioulasso, gérée par le concessionnaire « Afrique pesage Burkina SA », est décriée par certains transporteurs. Ils ont fait savoir leur désapprobation en se regroupant dans la matinée du samedi 30 juillet 2022 sur les lieux situés à la sortie de la ville de Bobo-Dioulasso avant le poste de péage, à destination de Ouagadougou. Selon Saïdou Tasséré Savadogo, un des transporteurs routiers mécontents du jour, la station incriminée est la seule qui fait l’objet de contestation dans la région parce que son système de pesage serait défectueux. « De Tema au Ghana, à Lomé au Togo ou même, de la Côte d’Ivoire jusqu’à ici, c’est la seule station qui nous cause des soucis », a-t-il dénoncé. Et d’insister que si toutes les autres stations de pesage sauf celle-là, n’ont aucun souci avec les transporteurs routiers, c’est qu’elle est défectueuse. A écouter les indignés, des démarches ont été entreprises auprès des autorités compétentes mais sont restées sans suite. « Nous avons saisi notre élu consulaire pour approcher les autorités mais rien n’est fait jusqu’à ce jour », a déploré M. Savadogo. Une réunion a été convoquée le 15 juillet dernier, réunion à laquelle le Directeur général de l’Office national de la sécurité routière (ONASER) a participé, aux dires de Saïdou Tasséré Savadogo. « Ce jour-là, le DG a pris l’engagement de régler le problème dans un délai d’une semaine. Nous sommes aujourd’hui, à trois semaines après, et rien n’est fait », a-t-il fait savoir. Lassina Barro, transporteur dans la région des Cascades, se compte aussi parmi les « victimes ». Son camion a été contraventionné, il y a un jour, pour surcharge, alors qu’il a dit avoir déjà écopé, il y a une semaine, d’une amande de 245 000 F CFA pour la même raison. Furieux et se reprochant de rien, il a promis cette fois-ci de ne verser aucun copeck comme amende.

Nous avons tenté de rentrer en contact avec les gestionnaires de la station de pesage pour avoir leur version sur la situation, mais nous n’avons pas eu de répondant.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com