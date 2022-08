Montée des couleurs à l’hôtel administratif : les travailleurs sacrifient à la tradition

Les ministères en charge de la communication, de la transition digitale, de la solidarité nationale et de l’urbanisme ont sacrifié à la traditionnelle montée des couleurs, le lundi 1er août 2022, à l’hôtel administratif de Ouagadougou.

Chaque premier lundi du mois, la montée des couleurs est de coutume au sein des institutions et services publics au Burkina Faso. Cet acte est le signe de la perpétuation de l’élan patriotique lancé par les plus hautes autorités du pays. Le lundi 1er août 2022, à Ouagadougou, les travailleurs de l’Hôtel administratif abritant plusieurs départements ministériels ont sacrifié à la tradition. Les regards fixés sur le drapeau qui montait au fur et à mesure, ils ont chanté en chœur l’hymne national, le Ditanyè. C’est la marque de leur adhésion aux valeurs de la République symbolisée par les couleurs nationales. Dans un Burkina Faso marqué par une crise sécuritaire et la marche vers la réconciliation nationale, la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Valérie Kaboré, a estimé que le Ditanyè interpelle aujourd’hui et plus que jamais la conscience individuelle et collective pour trouver des voies et moyens pour une reconquête du territoire national et un retour de la paix.

Pour elle, la montée des couleurs est l’expression et la promotion du patriotisme qui conduit inéluctablement à un Burkina Faso où chacun trouve son bonheur. « Le patriotisme est l’engagement à servir avec détermination notre chère patrie dans un don de soi qui ne ménage aucun effort pour aller s’il le faut au sacrifice suprême afin que triomphe notre pays », a-t-elle soutenu. Mme Kaboré a laissé entendre que hisser le drapeau est un appel à l’union sacrée autour et pour la mère patrie. Elle a donc profité de l’occasion pour inviter les filles et fils du Burkina à faire preuve de dépassement de soi pour porter les valeurs de patriotisme, de don de soi, d’union et de solidarité pour construire avec enthousiasme un Faso paisible et prospère. Pour la montée des couleurs, la ministre Valérie Kaboré avait à ses côtés ses homologues de la Transition digitale, Aminata Zerbo/Sabané, de la Solidarité nationale, Lazare Zoungrana et de l’Urbanisme, Boukary Sawadogo.

Abdel Aziz NABALOUM

Hernan Armel SAWADOGO (Stagiaire)