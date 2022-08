Bitumage de la RN18: une OSC veut donner de la voix

Kantigui a été informé de ce que le Mouvement route nationale 18 (MRN18) compte, dans les prochains jours, adresser une lettre ouverte aux plus hautes autorités du pays. Les leaders dudit mouvement l’ont fait savoir au cours d’une émission radiophonique à l’antenne d’une radio de Bogandé. A écouter cette déclaration, le mouvement veut attirer leur attention sur les problèmes de développement de la Gnagna et la souffrance qu’endure la population au quotidien. A ce propos, une source proche du bureau de cette Organisation de la société civile (OSC) qui s’est confiée à Kantigui a révélé que cette missive, en gestation, fait cas essentiellement des travaux de bitumage de la RN18, suspendus il y a de cela plusieurs mois, de l’état défectueux des routes à l’intérieur de la province de la Gnagna et de la dégradation de la situation sécuritaire et tout son corollaire d’urgence humanitaire. En somme, il s’agira d’exposer aux autorités de la Transition les préoccupations actuelles et pressantes de la province de la Gnagna et de solliciter leur soutien pour leur résolution.

SND : la formation prévue pour début septembre

En orientant ses radars du côté du Service national pour le Développement (SND), Kantigui est tombé sur un communiqué à l’intention des élèves en fin de formation dans les écoles de formation professionnelle de l’Etat. Les jeunes âgés de 18 à 30 ans desdites écoles de formation professionnelle de l’Etat sont informés que la formation civique et militaire aura lieu du 1er septembre au 30 novembre 2022. Les lieux retenus pour cette initiation sont le Centre de formation et de production de Loumbila (CFPL) dans la région du Plateau central et le Groupement d’instruction des Forces armées (GIFA) à Bobo-Dioulasso dans les Hauts-Bassins, a pu lire Kantigui. Les élèves en fin de formation sont attendus le mercredi 31 août 2022 à 5H 30mn à la place de la Nation à Ouagadougou pour le départ dans les lieux respectifs de la formation. Le communiqué précise qu’ils devront se munir de tenues de sport, de chaussures de sport et de matériels nécessaires pour la toilette. Une fois de plus, Kantigui salue l’initiative de la formation civique et militaire des futurs agents de l’administration publique, d’autant plus qu’elle participe à renforcer chez eux l’esprit de citoyenneté. Dans un contexte de lutte contre le terrorisme, la formation permettra également aux bénéficiaires de développer de bons réflexes

Prostitution à Fada : des « petites » et des « mamies » se disputent les clients

A Fada N’Gourma, a appris Kantigui de plusieurs témoins, le commerce du sexe n’a plus de limite. En effet, il est revenu à Kantigui que des adolescentes et des femmes dont les âges avoisinent la cinquantaine se disputent les clients dans certains quartiers non viabilisés de la cité de Yendabli. Excédée, la police nationale aurait interpellé une cinquantaine de prostituées en début de semaine dernière. De ce qui se dit, parmi ces personnes qui se livrent au « plus vieux métier au monde », figurent des femmes qui ont des nourrissons. Sans se gêner, s’indigne l’un des témoins de Kantigui, ces travailleuses du sexe reçoivent leurs clients en présence de leurs enfants et dans de mauvaises conditions hygiéniques. Selon un autre témoin de Kantigui qui habite une zone non lotie, certains clients viennent assouvir leur libido avant même le crépuscule. A l’en croire, parmi ces prostituées, on compte des femmes vulnérables et des expatriées.

Fada : il simule son kidnapping et soutire 130 mille à ses parents

Kantigui a été ahuri d’apprendre qu’un (par l’histoire d’un) étudiant en 2e année de Lettres modernes à l’université de Fada N’Gourma, chef-lieu de la région de l’Est, a simulé son propre kidnapping. En effet, ce dernier s’est fait kidnappé par son camarade de classe afin de soutirer 130 mille F CFA à ses propres parents. Le camarade complice s’est fait passer pour le kidnappeur et a exigé par appel téléphonique ladite somme aux parents de son acolyte en échange de sa libération. Finalement, les apprentis escrocs se sont retrouvés devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Fada pour répondre des faits d’escroquerie et de complicité d’escroquerie. De ce que Kantigui a appris, les faits remontent au mois de juin 2022 où l’étudiant a acheté une puce et alerté son frère de son kidnapping par des terroristes. Et de lui signaler que la somme de 130 mille F CFA a été exigée hic et nunc en échange de sa libération. Après avoir embarqué son frère dans son coup, il s’est rendu chez son camarade pour le convaincre de se prêter au rôle du chef kidnappeur. Celui-ci accepte volontiers et appelle les parents de son « otage » qui s’exécutent en déposant la somme exigée sur le compte du nouveau numéro. L’indélicat étudiant est allé ensuite récupérer l’argent et a remis 7000 F CFA à son ami pour service rendu. A la suite d’une plainte déposée par l’université à la police, la supercherie a été découverte à l’issue d’une enquête. A la barre, les deux complices ont reconnu les faits. Le cerveau de ce montage bidon a prétexté que c’est un besoin d’argent qui l’a poussé à agir ainsi. Devant la gravité des faits, le procureur a requis une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 500 mille Francs le tout assorti de sursis. Finalement, le Tribunal a condamné les deux jeunes gens à une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 250 mille F CFA avec sursis. Kantigui déplore que des étudiants censés donner le bon exemple puissent poser un tel acte sordide.

