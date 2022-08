Projet de stabilisation du Liptako-Gourma : vers une extension à de nouvelles communes

Le ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective et ses partenaires ont organisé, le mardi 9 août 2022, à Ouagadougou, la session ordinaire du comité de pilotage (COPIL) du projet « facilité de stabilisation de la région du Liptako Gourma ».

Pour consolider les investissements du gouvernement dans les zones de crise, les chefs d’Etat et de gouvernement du G5 Sahel et les partenaires internationaux de la coalition pour le sahel ont mis en place le projet « Facilité régionale de stabilisation du Liptako-Gourma. Les membres du comité de pilotage de ce projet ont tenu une session ordinaire, le mardi 9 août 2022.

Selon le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Abel Séglaro Somé, la session vise à apprécier les activités exécutées ainsi que les résultats engrangés depuis la mise en œuvre du projet dans les communes de Seytenga et Falangountou et valider les nouvelles communes bénéficiaires du projet dans les régions du Sahel et de l’Est. En effet, M. Somé a expliqué, qu’à travers l’extension, le projet entend contribuer à mettre fin à la spirale de l’insécurité, aux déplacements forcés des populations.

« Il s’agit également de contribuer au renforcement de la cohésion sociale », a-t-il ajouté. Le représentant-résident du PNUD au Burkina Faso, Mathieu Ciowela, a indiqué que la réduction des risques de violence dans ces zones va permettre la mise en œuvre de programmes de consolidation de la paix, de relèvement et de développement à long terme.

Selon M. Ciowela, le projet a permis la réhabilitation de nombreuses infrastructures pour l’accès à l’eau potable dans la commune de Seytenga, ainsi qu’une mobilisation de plus de 500 personnes dans des activités régénératrices de revenus et la récupération des terres dégradées pour la saison agricole. Le projet « Facilité régionale de stabilisation du Liptako-Gourma » a été lancé en fin 2020 et a suscité une mobilisation de près de 8 milliards F CFA par les autorités burkinabè et ses partenaires techniques et financiers.

Nadège KINDA

Yasmine YAMEOGO (Stagiaires)