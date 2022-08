Lutte contre le terrorisme : le gouvernement annonce un repositionnement des troupes

Le Conseil des ministres s’est tenu, le mercredi 10 août 2022 , à Ouagadougou, sous la présidence du Chef de l’Etat Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il a délibéré sur les questions inscrites à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l’étranger.

Dans l’optique de garantir une meilleure efficacité dans la lutte contre le terrorisme et amener la quiétude dans les zones rurales et périurbaines, des formations militaires seront bientôt créées dans certaines provinces. L’information a été donnée à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 10 août 2022 par le ministre de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo. Dans la même dynamique, il a annoncé le repositionnement futur des bataillons suivant un meilleur maillage territorial et la délocalisation de certaines unités. Ce, dans l’optique de permettre à l’armée de renforcer sa présence dans certaines localités et d’être plus proches des populations. Ces mesures s’inscrivent par ailleurs, selon le porte-parole du gouvernement, dans la mise en œuvre des décisions prises lors du conseil supérieur de la défense nationale afin d’assurer une montée en puissance de l’armée. Bien que cette montée en puissance soit appelée par tous les vœux, Lionel Bilgo a rappelé la nécessité de renforcer la cohésion sociale et l’unité afin de récupérer l’intégralité du territoire burkinabè. L’insécurité, bien qu’ayant été au centre du conseil des ministres du jour n’a pas été le seul point abordé lors des travaux.

Le gouvernement a, en effet, évoqué également les questions d’urbanisme et particulièrement de la remise très prochaine d’infrastructures communautaires à certaines villes d’accueil des Personnes déplacées internes (PDI) que sont Kaya, Dori, Tougouri et Kongoussi. Il s’agit notamment, selon le ministre de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat, Boukary Savadogo, d’écoles, de dispensaires et de latrines. A ses dires, cette cérémonie sera accompagnée de la pose de la première pierre de cités communales dont 100 logements seront construits à Kaya, 100 à Tougouri, 50 à Dori et 57 à Kongoussi.

Des reformes dans le foncier

Toutes ces infrastructures seront réalisées, a indiqué le ministre, dans le cadre du programme du gouvernement et du projet de résilience et d’accompagnement des collectivités territoriales. Ces actions, foi de Boukary Savadogo, constituent le début du processus d’accompagnement des villes secondaires et d’accueil des PDI pour leur permettre de renforcer leurs capacités en termes de logements.

Il a également été question de foncier lors de l’hebdomadaire rencontre des membres du gouvernement avec l’annonce de réformes importantes en vue de juguler les difficultés rencontrées dans le secteur. Il s’agit principalement de la promotion immobilière qui, bien qu’étant un atout, mérite selon le ministre Savadogo, un encadrement et une réorganisation afin d’éviter les litiges qui fragilisent le vivre- ensemble. A la question de la promotion immobilière, s’adjoint celle de la viabilisation des villes qui constitue également une difficulté majeure à laquelle le gouvernement veut s’attaquer. « Par le passé, nos villes ont été construites avec beaucoup de lotissements sans viabilisation. Ce qui pose actuellement d’énormes problèmes aux populations. Il y a donc lieu que l’ensemble des acteurs se mettent ensemble afin de définir des modalités concrètes de lotissement conforme », a estimé le ministre. A cet effet, il a indiqué que des commissions interministérielles sont en train d’être mises en place afin d’impliquer tous les acteurs dans le processus. « Le foncier est une chaine et tous les acteurs doivent travailler main dans la main pour réaliser des logements décents au profit des populations », a-t-il souhaité.

Nadège YAMEOGO