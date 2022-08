Soutien aux personnes vulnérables : des vivres et du cash dès le 12 août prochain

Le ministre de la Solidarité nationale et de l’Action humanitaire, Lazare Zoungrana a animé une conférence de presse, le mardi 9 août 2022 à Ouagadougou, sur l’opération de distribution gratuite de vivres et de cash aux populations vulnérables.

Le Burkina est confronté à une situation alimentaire très difficile. L’analyse de la situation alimentaire du pays, issue du cadre harmonisé fait état d’une forte vulnérabilité des populations avec plus de trois millions de personnes en urgence alimentaire de juillet à septembre 2022. Face à cela, le gouvernement, accompagné de ses partenaires techniques et financiers, a entrepris un plan de réponses pour la sécurité alimentaire. A cet effet, le ministre de la Solidarité nationale et de l’Action humanitaire, Lazare Zoungrana a annoncé la tenue d’une opération de distribution gratuite de vivres et de cash aux populations vulnérables au cours d’un point de presse, le mardi 9 août 2022, à Ouagadougou. L’opération se déroulera avec la collaboration du ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques et d’autres services techniques de l’administration publique. Selon M. Zoungrana, la cérémonie de lancement officiel de l’activité est prévue pour, le 12 août 2022 à Ouagadougou, sous le très haut patronage du président du Faso.

Il a ajouté qu’Il s’agira de distribuer simultanément des vivres et du cash transfert dans les 45 provinces, aux personnes vulnérables et il va concerner les Personnes déplacées internes (PDI). Il a aussi laissé entendre que cette action va de pair avec le pilier 2 du plan d’actions de la Transition qui est de répondre à la crise humanitaire. En outre, le ministre en charge de la Solidarité nationale a indiqué que cette opération va mobiliser plus de 61 milliards francs CFA dont plus de 39 milliards dédiés au cash transfert et plus de 21 milliards aux vivres sachant que, les charges sont estimées à 955 981 828 francs CFA. Quelles sont les dispositions sécuritaires afin de faciliter l’accès aux zones hostiles ? Est-ce que l’opération est une action pérenne ou spontanée? Est-ce que ces opérations ne viennent pas tard ? Pour Lazare Zoungrana, dans l’organisation pratique, toutes les dispositions sont prises pour la réussite de l’événement. Et il a confié que l’opération n’est pas un coup d’éclat. Car, il y a des plans d’actions pour résoudre les situations nées des crises. En ce qui concerne « l’arrivée en retard » de l’opération, le ministre de la Solidarité a rassuré les journalistes du contraire. Selon lui, les boutiques- témoins ont été ouvertes relativement tôt pour aider à faire face à la crise alimentaire. Par ailleurs, il a laissé entendre que pour la distribution, chaque personne vulnérable aura 400 grammes de vivres par jour pendant 3 mois et 47 250 francs CFA par ménage à raison de 6 750 par personne. Le ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Innocent Kiba a indiqué que les boutiques- témoins ont été ouvertes afin de mettre les vivres en vente à des prix accessibles.

« Pour le moment, il y a une centaine qui sont ouvertes, mais cela ira jusqu’ à 300 incessamment », a-t-il promis. M. Kiba a aussi déclaré que cette opération n’est pas une action spontanée. Car le gouvernement mènera toujours ces types d’opérations pour faire face à des crises alimentaires, a-t-il soutenu.

Evariste YODA Irène

Jasmine YAO (Stagiaire)