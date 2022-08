Lutte contre la pauvreté : des vivres et du cash transfert pour les personnes vulnérables

Le Président du Faso, le Lieutenant-colonel, Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, va présider, ce vendredi 12 aout 2022 à Ouagadougou, la cérémonie de lancement officiel de l’opération de distribution de vivres et de cash transfert au profit de personnes vulnérables.

Cette opération, fruit de la volonté des plus hautes autorités du pays avec l’appui des partenaires techniques et financiers, s’inscrit dans la perspective de l’amélioration des conditions de vie et du renforcement des capacités de résilience des personnes vulnérables.

Pilotée par le ministère de la Solidarité nationale et de l’Action humanitaire et celui en charge de l’Agriculture, cette opération, dont l’objectif est de contribuer à la réduction de la vulnérabilité des populations dans le domaine alimentaire, va concerner les personnes vulnérables y compris les personnes déplacées internes sur l’ensemble des 45 provinces de notre pays.

Direction de la communication de la Présidence du Faso