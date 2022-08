Services de santé au Burkina : 11 véhicules et du matériel médical en renfort

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a organisé une cérémonie de remise officielle de véhicules et de matériels médico-techniques à des structures sanitaires, le jeudi 11 août 2022, à Ouagadougou.

Face au manque de véhicules et de matériels médico-techniques que connait le Burkina Faso, des partenaires viennent en aide. En effet, le jeudi 11 août 2022, à Ouagadougou, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Lucien Kargougou, a remis officiellement des véhicules et du matériel médico-technique à des structures bénéficiaires que sont des districts sanitaires, des directions techniques et le Centre national de lutte contre la cécité (CNLC). Cette remise entre dans le cadre du Projet de renforcement des services de santé (PRSS) et le Projet de préparation et de riposte au COVID-19 (PPR COVID-19) sur financement de la banque mondiale et de la Banque arabe pour le développement de l’Afrique (BADEA). Le ministre de la Santé a mentionné que ce matériel médical vient à point nommé dans un contexte de rareté des ressources ou les moyens financiers de l’Etat sont plus orientés vers la gestion de la crise sécuritaire.

« L’appui de nos partenaires dans le renforcement de nos services sanitaires en ces périodes est salvateur », a-t-il ajouté. Ces équipements et logistique roulante, a-t-il détaillé, se composent, entre autres, de onze véhicules Pick up double cabine, un camion laboratoire mobile alimenté par l’énergie solaire, du matériel médico-technique pour la prise en charge des maladies oculaires. Le coordonnateur des projets PRSS et PPR COVID-19, Dr Isaïe Médah, a noté que la valeur globale de l’ensemble de ce matériel et logistique roulante est d’environ 438 700 000 F CFA. Le représentant des bénéficiaires, Dr Paté Sankara a affirmé que le CNLC a bénéficié des appareils comme un projecteur, deux refractomètres automatiques portatifs à connexion wifi plus une tablette SW-800, deux ophtalmoscopes à pile-HEINE mini 300 et deux boîtes complètes de réfraction orthopix. « Le matériel va nous permettre de dépister et de prendre en charge les anomalies de l’œil telles que, le glaucome, la cataracte, etc. Depuis la réception provisoire du matériel, le personnel est galvanisé et se bat quotidiennement pour rétablir la vue de milliers de patients qui apprécient déjà le service offert. Le niveau du bloc opératoire a été amélioré », a-t-il soutenu. A titre d’exemple, Dr Sankara a mentionné que son service a réussi à effectuer près de 192 opérations dans la ville de Manga, 150 à Houndé et 192 à Pô. Ce qui prouve, selon lui, la qualité du matériel.

Abdel Aziz NABALOUM

Yasmine YAMEOGO

Gustave KONATE (Stagiaires)