Mouvement M30 Naaba Wobgo : la marche contre la France dispersée

Initiée par le Mouvement M30 Naaba Wobgo, la marche pour exiger, entre autres, le départ de l’ambassadeur de la France au Burkina Faso, Luc Hallade, et la rupture des accords avec la France a été dispersée par la Police nationale. C’était, le vendredi 12 août 2022, à Ouagadougou.

Une série de manifestations contre le néocolonialisme et la France en particulier devait, à l’initiative du Mouvement M30 Naaba Wobgo de l’ancienne candidate à la présidentielle de 2020, Monique Yéli Kam, débuter à partir du 12 août 2022 sur toute l’étendue du territoire national. A Ouagadougou, les manifestants se sont rassemblés, le vendredi 12 août 2022. Les marcheurs, avec le drapeau de la Russie en main pour la plupart, se sont regroupés à la place de la Nation avec pour destination finale, l’ambassade de France au Burkina Faso. Selon la coordonnatrice du mouvement, Monique Yéli Kam, l’objectif de cette manifestation visait à exiger « le départ immédiat et sans condition de l’ambassadeur de France au Burkina Faso, Luc Hallade, la rupture des Accords de coopération militaire, économique et le démantèlement du détachement militaire français de Kamboinsin, la fin de l’Expertise technique internationale (ETI) et le retrait des assistants, conseillers, coopérants techniques des institutions burkinabè». Mais, les marcheurs ont été dispersés par des éléments de la Police. Créé le 30 juillet 2022, le Mouvement M30 Naaba Wobgo s’est donné pour mission d’œuvrer à la conscientisation des populations sur le contenu de l’Accord de la France en matières militaire et économique, la rupture de ces accords jugés inefficaces et une application effective de la Résolution 1514 (Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, ndlr) de 1960 octroyant l’indépendance à la Haute-Volta (actuel Burkina Faso).

Abdel Aziz NABALOUM

Hernan Armel SAWADOGO (Stagiaire)