Nominations dans les missions diplomatiques : le gouvernement et 3 syndicats veulent accorder leurs violons

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo a rencontré, le vendredi 12 août 2022 à Ouagadougou, les partenaires sociaux du ministère des Affaires étrangères, du ministère des Finances et du ministère chargé du commerce. Il a été question de s’accorder sur les questions de nomination dans lesdits départements.

Les partenaires sociaux du ministère des Affaires étrangères, du ministère des Finances et du ministère chargé du commerce et de l’Industrie se sont entretenus avec le gouvernement, le vendredi 12 août 2022 à Ouagadougou. Il s’est agi du syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères, du syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina Faso et le syndicat national des agents du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat. La rencontre a connu, la présence des ministres sectoriels concernés, le ministre de la Fonction publique et le Premier ministre, Albert Ouédraogo. Selon le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Abdoulaye Tall, les échanges ont porté sur les questions de nomination du personnel dans les missions diplomatiques et consulaires.

Il a ajouté que les nominations qui ont été faites conformément à la loi seront appliquées parce qu’elles sont légales et décidées par l’instance appropriée. En plus M. Tall a laissé entendre qu’ils se sont accordés avec les syndicats sur la nécessité de conduire certaines réformes pour prendre en compte les préoccupations qui ont été soulevées et pour plus d’efficacité. En outre, il a rappelé que les compatriotes qui ont été envoyés dans les missions diplomatiques et consulaires sont en mission pour l’intérêt du peuple Burkinabé et du Burkina Faso. A son avis, c’est ce qui doit prévaloir en toute circonstance. Le responsable en charge du développement industriel a aussi salué l’esprit de dialogue, de consensus et de compromis qui a prévalu au cours de la rencontre.

Pour le secrétaire général du syndicat national des agents du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Arthime Kambiré, il a été question de dénoncer certaines nominations au niveau des ambassades et celles d’agents qui ne répondent pas forcément aux profils demandés. A la sortie de cette rencontre, M. Kambiré a déclaré qu’ils se sont accordés sur la primauté de l’intérêt du Burkina Faso sur les intérêts individuels. Pour ce faire, selon lui, un certain nombre d’engagements ont été pris par les autorités en vue de trouver des solutions aux préoccupations et d’apaiser le climat social dans les trois départements ministériels concernés. A ce titre, selon Arthime Kambiré, la proposition faite est la relecture du décret portant classification et organisation type des missions diplomatiques et consulats généraux du Burkina Faso à l’étranger pour corriger un certain nombre d’insuffisances. Et, il a été question d’élaborer, a-t-il dit, un code spécifique d’éthique et de déontologie. Par ailleurs, le secrétaire général a indiqué qu’il a aussi été proposé de mener une enquête de moralité avant toute nomination dans une ambassade.

Evariste YODA