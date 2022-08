Situation nationale : l’UAS dénonce la remise en cause des acquis des travailleurs

La coordination nationale de l’Unité d’action syndicale (UAS) a organisé, le samedi 13 août 2022, à la Bourse du travail de Bobo-Dioulasso, une Assemblée générale (AG) avec les délégués syndicaux et délégués du personnel de la ville de Sya pour donner sa lecture sur la situation nationale.

Six mois après l’arrivée du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) au pouvoir, la situation sécuritaire nationale « ne s’est guère améliorée ». C’est le constat qu’a fait la coordination nationale de l’Unité d’action syndicale (UAS) au cours d’une Assemblée générale (AG) avec les délégués syndicaux et délégués du personnel de la ville de Bobo-Dioulasso, le samedi 13 août 2022 à la Bourse du travail de la cité de Sya.

Le porte-parole de l’UAS, Guy Olivier Ouédraogo a affirmé qu’au contraire, la situation s’est détériorée. En plus, M. Ouédraogo et ses camarades accusent le gouvernement de restaurer l’ancien régime Compaoré et de militariser l’administration publique. A cela, ils ont ajouté des « velléités de remise en cause des libertés démocratiques, des acquis de l’insurrection populaire d’octobre 2014 et des acquis des travailleurs ».

Pour le porte-parole de l’UAS, le gouvernement envisage également des mesures qui vont remettre en cause les droits et acquis des travailleurs. Il s’agit du projet de décret portant définition de critères d’octroi de la prime de bilan au sein des sociétés d’Etat et Etablissements publics de prévoyance sociale et « d’autres mesures » annoncées au niveau de l’enseignement supérieur et de la recherche qui vont réduire davantage le pouvoir d’achat et rendre encore plus dures les conditions de vie et d’études.

« Elles constituent d’une part, un risque de trouble de la paix sociale et une sérieuse menace contre l’enseignement supérieur et la recherche dans notre pays, d’autre part », a soutenu Guy Olivier Ouédraogo. C’est pourquoi, l’UAS a invité les délégués syndicaux et les représentants du personnel à la vigilance, à la cohésion et à la mobilisation en vue d’une unité d’action.

Boudayinga J-M THIENON

Mariam TOURE (Stagiaire)