Audience du Président du Faso à Pô : les chefs de circonscriptions administratives de la région reçus en audience

Le Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu en audience, le samedi 20 août 2022, à Pô, les chefs de circonscriptions administratives de la région du Centre-Sud, conduits par la gouverneure de la région, Massadalo Yvette Nacoulma/ Sanou.

« Nous avons eu l’honneur d’être reçus par le Président du Faso, qui est en séjour à Pô dans le cadre de la sortie de promotion de l’Académie militaire Georges Namoano. L’occasion nous a été donnée en tant que chefs de circonscriptions administratives qui assurent la mission de représentation de l’Etat dans nos ressorts respectifs, d’échanger avec lui », a indiqué la porte-parole de la délégation, Massadalo Yvette Nacoulma/Sanou. Selon elle, ces échanges avec le Chef de l’Etat les réconfortent dans leurs tâches quotidiennes. Cette audience a été surtout une occasion « de parler de questions d’intérêt pour la région du Centre-Sud et surtout de recevoir des orientations pour la bonne conduite de nos missions sur le terrain ». Le Président du Faso a prodigué des conseils à ses hôtes pour la conduite de leurs missions respectives. « C’était aussi une occasion pour nous de réitérer notre engagement aux côtés du Président du Faso pour la réussite de la Transition et surtout pour la sécurisation de la région du Centre-Sud », a soutenu la gouverneure du Centre-Sud, pour qui l’intérêt national au Burkina Faso est actuellement le retour de la sécurité, de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays.

Direction de la communication de la Présidence du Faso