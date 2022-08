Communication et medias : le Burkina et le Niger prêts à mutualiser leurs efforts

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, a reçu en audience, le lundi 22 Août 2022, à Ouagadougou, le ministre nigérien de la Communication chargé des Relations avec les Institutions, Mahamadou Lawaly Dan Dano.

En séjour au Burkina Faso, dans le cadre d’une visite de travail, le ministre de la Communication chargé des Relations avec les Institutions du Niger, Mahamadou Lawaly Dan Dano, a été reçu en audience, le lundi 22 août 2022, à Ouagadougou, par le Premier ministre, Albert Ouédraogo. L’hôte de la Primature était accompagné de son homologue burkinabè, Valérie Kaboré. A sa sortie d’audience, le ministre nigérien a dit être venu échanger avec le chef du gouvernement en vue de mutualiser leurs efforts pour relever les défis dans le secteur de la communication.

« Aujourd’hui, nous sommes à l’ère du numérique, nous passons à la Télévision numérique terrestre (TNT), il est important que nos deux structures se réunissent pour travailler ensemble », a-t-il déclaré. M. Dano a également signifié que des réflexions vont être menées entre les institutions des deux pays dans le sens d’organiser des formations et réaliser des productions communes. Il a expliqué que le Niger et le Burkina sont deux pays frères qui partagent une frontière et vivent les mêmes difficultés du point de vue sécuritaire. « C’est l’une des raisons pour qu’on puisse travailler ensemble, nous comptons le faire du point de vue communication », a-t-il précisé. A l’entendre, le Premier ministre a salué cette initiative et a donné son accord pour sa concrétisation. « Il nous a prodigué des conseils. Il était content de savoir que nous avons la volonté de travailler main dans la main », a-t-il conclu.

Aly SAWADOGO

Ouo Mariette

Fadila TRAORE (Stagiaire)