Bobo-Dioulasso : des licenciements abusifs à la SOTRACO ?

Kantigui a appris que la direction régionale des Hauts-Bassins (Bobo-Dioulasso) de la Société de transport en commun de Ouagadougou (SOTRACO) a récemment licencié sept de ses agents dont des machinistes (chauffeurs) engagés avec des Contrats à durée déterminée (CDD) pour certains et à durée indéterminée (CDI) pour d’autres. Selon l’informateur de Kantigui, cette décision est issue du conseil de discipline de la société, tenu les 27 et 28 juillet 2022 à Bobo-Dioulasso. Pour la plupart, il leur est reproché le vol des recettes de tickets. L’un d’entre eux aurait été licencié parce qu’il n’a pas versé les recettes de six tickets, soit 900 F CFA au total, a confié la source de Kantigui. Selon elle, pour 900 F CFA, on aurait pu lui demander une lettre d’explication, de rembourser l’argent, lui coller un avertissement ou lui faire une mise à pied.

CSPS de Bonza : les 3 calvaires des patients

Kantigui, dans ses tournées dans la commune de Solenzo, est tombé des nues en apprenant des pratiques et des actes peu recommendables au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) du village de Bonza à 20 km de Solenzo. En effet, selon l’interlocuteur de Kantigui, trois faits majeurs frustrent la population qui ne sait à quel saint se vouer. Selon lui, le 1er fait est que le dépôt pharmaceutique se ferme à 17h et ne s’ouvre que le lendemain à 8h. Il n’y a pas de garde malgré la demande des populations à cet effet. Ainsi, à défaut d’attendre l’ouverture du dépôt, les malades et/ou leurs parents doivent parcourir 20 km pour se rendre à Solenzo à la quête des produits. Le 2e fait est que si les infirmiers qui sont de garde descendent à 5h du matin, il faut attendre 8h pour que les autres prennent le relais, rendant difficile l’accès aux soins de santé durant ce laps de temps. Le 3e fait se situe au niveau de la maternité. Selon l’informateur de Kantigui, la matrone qui aide l’accoucheuse n’est pas courtoise avec les femmes en travail. « Après avoir fait accoucher une femme, elle raconte à ses amies du village que telle femme est sale », a-t-il déploré. Il urge donc de mettre fin à ces agissements dans le CSPS afin de permettre aux populations de fréquenter convenablement leur centre de santé.

Guichet unique des associations : ces cachets qui bloquent les récépissés

C’est avec stupéfaction que Kantigui a appris que depuis plusieurs semaines, des citoyens peinent à rentrer en possession de leur récépissé de création ou renouvellement de leurs associations ou organisations. Pour vérifier cette information, Kantigui n’a pas hésité à faire le déplacement au guichet unique des associations à la périphérie sud de Ouagadougou. Mais, grande fut sa surprise devant les explications qui lui ont été fournies quant à ce « blocage ». Selon l’informateur de Kantigui, depuis le 29 juillet, date de la prise de fonction du nouveau directeur général, aucun récépissé n’a été délivré aux demandeurs. Car, avec ce changement, un renouvellement de certains cachets s’impose avant la délivrance des documents de reconnaissance ou de renouvellement des associations demandeurs. La conséquence, des « tonnes » de récépissés sont en attente de signatures et de cachets depuis la nomination du nouveau DG. Même si le dépôt des dossiers de demande et de renouvellement se poursuit, les usagers se posent la question de savoir quand pourront-ils entrer en possession de leurs documents ? Kantigui estime que pour un service aussi important de l’administration et pour les associations, une « affaire de cachets » ne devrait pas bloquer son fonctionnement.

Solenzo : fermeture définitive de la SONAPOST ?

De passage au marché de Solenzo, le lundi 22 août 2022, Kantigui, s’est rendu à l’agence de la Société nationale des postes (SONAPOST), afin de faire un retrait dans son compte. Mais à sa grande surprise, il a trouvé des portes hermétiquement fermées. A la question de savoir pourquoi les locaux sont fermés, un interlocuteur a affirmé qu’il s’agit d’une « fermeture momentanée pour des raisons de sécurité ». Ce dernier a renchéri que la Police a fait savoir qu’elle ne pourrait plus monter la garde devant la SONAPOST et c’est pour cela que les locaux sont fermés. Auprès de plusieurs autres sources, Kantigui a appris que les services des impôts ont aussi « rangé leurs affaires », car l’incursion des groupes armés en pleine journée dans un village à 2 km de la ville de Solenzo fait peur aux travailleurs. Kantigui interpelle les autorités compétentes à sauver cette ville qui se vide au fil des jours de sa population.

Fada : un site populaire de prostituées fermé par une décision de Justice

Dans un écrit en date du mercredi 3 août 2022 et titré « Prostitution à Fada : des petites et des mamies se disputent les clients », Kantigui faisait cas de l’ampleur que prenait le commerce du sexe dans la cité de Yendabli. Le même article précisait que de nombreuses travailleuses de sexe avaient été mises aux arrêts par la Police. Des interpellations qui, selon un témoin qui s’est confié à Kantigui, seraient consécutives à la mésaventure d’une fille de 12 ans. Des explications du témoin, l’adolescente était tombée sur un « loubar » qu’elle ne supportait pas pendant la partie de jambe en l’air. S’en suivaient des cris de détresse qui ont alerté l’entourage. Informée de cette mésaventure de la « petite », la Police a ouvert une enquête au cours de laquelle elle a mis la main sur sept individus, 3 femmes et quatre hommes. Une enquête qui a révélé que c’est par l’intermédiaire d’une « doyenne » du domaine que l’adolescente et cinq autres mineures ont intégré, fraichement, ce site, vieux de 40 ans, au moins. A l’issue du procès, tenu à huis clos, le Tribunal a décidé de la fermeture, sans condition, du site, l’un des plus populaires de la ville, qui accueillait plus de 200 travailleuses de sexe de plusieurs nationalités. Une décision de Justice diversement appréciée par les Fadalais. Pour ceux qui l’approuvent, c’est une bonne décision dès lors que dans ce camp de prostitution, seule la dépravation y avait droit de cité. Et, ce n’est pas le témoin de Kantigui qui dira le contraire. Il a relevé qu’au temps des braquages, ce lieu était un refuge pour les grands bandits et que c’était un lieu où l’on consommait la drogue et pratiquait des avortements clandestins. Il salue donc l’acte « courageux » de la Justice d’arriver à fermer cet endroit qui a perverti des enfants pendant plusieurs années. Pour ceux qui désapprouvent la décision de Justice, l’économie locale en pâtira dans la mesure où la présence des prostituées a fait fleurir le commerce tout autour du site.

Bogandé : des évacuations sanitaires aux enchères

Présent au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Bogandé pour honorer un rendez-vous médical, Kantigui a constaté que les évacuations sanitaires sont devenues de l’affairisme. En effet, dans ses va-et-vient, Kantigui est tombé sur une conversation entre des accompagnants de deux parturientes et un particulier à propos d’une évacuation vers le Centre hospitalier régional (CHR) de Tenkodogo. En fait, les accompagnants des deux parturientes avaient engagé des négociations avec ce dernier sur les conditions d’évacuation de ces femmes qui étaient en travail. Après plusieurs minutes de concertation, les deux parties sont parvenues à un accord qui a laissé Kantigui sans voix. En fait, chaque parturiente devait payer la somme de 75 000 F CFA avant d’être évacuée. La raison, selon une source proche de l’hôpital, la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de l’Est. A ce jour, signale la même source, trois ambulances appartenant à la province de la Gnagna ont été déjà retirées par les hommes armés non identifiés. Dès lors, les évacuations à l’aide d’ambulances ont été interrompues, a appris Kantigui. Les populations faisaient désormais recours aux motocyclettes pour les évacuations des malades. Mais, avec la récente mesure interdisant la circulation des motos de grosse cylindrée, dans le cadre de la lutte contre l’insécurité, les populations ne savent plus à quel saint se vouer. Si certaines personnes peuvent recourir à des prestations de particuliers pour faire évacuer leurs malades, ce n’est pas le cas des ménages à revenus modestes. Kantigui interpelle les autorités sur cette situation difficile.

MPP/Loroum : des démissions au sein du parti

Dans une lettre en date du 27 août 2022, adressée au président du Bureau politique nationale du MPP et parvenue à Kantigui, des membres des structures géographiques du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) ont annoncé « leur démission de tous les organes du MPP pour convenance personnelle pour compter du 22 août 2022 ». Dans la liste jointe à la lettre, Kantigui a dénombré 55 signataires issus de la section provinciale et des sous-sections des communes de Titao, Banh et de Ouindigui. Ces démissions de l’ancien parti au pouvoir font suite à celle d’autres fils de la localité dans le bureau politique nationale. Kantigui qui suit cette affaire de près n’a pas encore eu vent du point de chute des nouveaux démissionnaires même si cela intervient à un moment où il se murmure la création très prochaine d’un parti porté par Smaila Ouédraogo, ancien leader du parti dans la région du Nord.

Banwa : des ambulanciers refusent d’évacuer des malades

Kantigui dans ses tournées, a appris que des ambulanciers du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Solenzo refusent d’évacuer les malades vers Bobo-Dioulasso. Selon l’interlocuteur de Kantigui, il s’agit particulièrement des ambulanciers engagés par l’Etat qui auraient même informé les responsables de ce district sanitaire ne plus pouvoir évacuer les malades à Bobo-Dioulasso. Cela, depuis l’attaque de la gendarmerie de la ville. Cette situation met mal à l’aise la population qui ne sait plus à quel saint se vouer si le besoin d’évacuation d’un malade se présente. C’est pourquoi, Kantigui espère vivement que les responsables du CMA trouveront une issue favorable pour le dénouement de cette situation.

Centre-Est : le manioc « célébré» du 9 au 11 septembre 2022 à Bagré

Il est revenu à Kantigui que la Ve édition du Festival des tubercules de la région du Centre-Est (FESTURCE 2022) aura lieu cette année à Bagré, dans la province du Boulgou. L’événement qui est prévu se tenir les 9,10 et 11 septembre 2022, s’annonce déjà sous de bons auspices. Selon les informations parvenues à Kantigui, la cérémonie d’ouverture se déroulera le samedi 10 septembre 2022. Kantigui a ouï dire que cette édition va axer la réflexion autour des défis et perspectives de la filière manioc en lien avec l’insécurité alimentaire au Burkina Faso. Elle sera présidée, selon certaines indiscrétions, par le ministre en charge de l’agriculture, lnnocent Kiba, coparrainée par le DG de Bagrepole, Joseph Martin Kaboré et Moumouni Zaré, PDG du Grainier de Faso riz de Bagré. A ce qui se dit, l’activité mobilisera des filles et fils du Boulgou et bien d’autres invités de marque. En plus de l’exposition du manioc et d’autres produits agricoles sylvo-pastoraux, des activités culturelles et l’art culinaire, basés essentiellement sur le manioc, sont prévus. Kantigui qui ne se fera pas compter l’événement encourage d’ores et déjà les promoteurs, en l’occurrence, l’Association pour le développement de la région du Centre-Est (ADR.CE) et l’Union des producteurs de manioc de Bagré pour cette initiative qui participe à la valorisation des produits locaux.

