Distribution des hydrocarbures au Burkina : la SONABHY renforce ses capacités de stockage

Le ministre en charge du commerce, Abdoulaye Tall et sa collègue de l’énergie, Maminata Traoré/Coulibaly ont visité les infrastructures de stockage en cours de réalisation sur le site du dépôt pétrolier de Bingo, à la sortie Ouest de Ouagadougou, le mardi 23 août 2022.

De par la volonté politique du gouvernement, la Société nationale burkinabè d’hydrocarbures (SONABHY) a amorcé un vaste projet d’extension et de modernisation de son dépôt de stockage de Bingo dans la province du Kadiogo, à environ 35 kilomètres de Ouagadougou.

Le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Abdoulaye Tall, accompagné de son homologue de l’Environnement, de l’Energie, de l’Eau et de l’Assainissement, Maminata Traoré/Coulibaly y ont effectué une sortie, le mardi 23 août 2022. Cette visite guidée sur le site en chantier leur a permis d’expliquer les orientations de l’exécutif de Transition en matière d’hydrocarbures.

Le ministre Tall a précisé qu’il s’agit de trois grands projets de construction d’infrastructures. Le premier lot consiste en la réalisation de deux ouvrages géants de stockage d’hydrocarbures liquide (super et gasoil) d’une capacité de 30 millions de litres chacun. Ce projet a été lancé en 2020 pour un délai d’exécution de 22 mois, à un taux d’exécution compris entre 90 et 95%. Son coût estimatif est de 20 milliards F CFA. Selon les techniciens du site, à la livraison de ces nouveaux ouvrages, la société va passer d’une capacité de stockage de 40 000 m3 à 100 000 m3.

Le deuxième lot concerne la construction d’une sphère de stockage de gaz butane d’une capacité de 8 000 m3. Ce joyau va permettre à la nationale des hydrocarbures de passer de 2 600 tonnes (t) à 6 600 t dans le stockage du gaz. Le dernier lot porte la réalisation d’un poste de chargement et de dépotage des camions, l’aménagement de la voirie interne et d’un parking moderne d’une capacité d’environ 500 camions, etc. Les infrastructures devraient être réceptionnées d’ici à la fin de l’année 2022. Le montant global de ces travaux d’extension est estimé à plus de 20 milliards F CFA.

Assurer la disponibilité du fuel

Selon le ministre en charge du commerce, l’objectif recherché via les travaux de réalisation de sphères et de bacs est d’assurer la sécurité de l’approvisionnement continu du pays en produits pétroliers afin de répondre aux besoins des consommateurs. Il a soutenu que les infrastructures en cours de réalisation sur le site de Bingo vont renforcer les capacités opérationnelles de stockage des hydrocarbures liquides et gazeux.

Dans la même dynamique, la ministre en charge de l’énergie a salué les efforts d’extension et encouragé le personnel de la SONABHY. « Nous avons vu des travaux d’extension qui nous rassurent que la couverture du pays en hydrocarbures est certaine », s’est-elle réjouie. Les deux ministres ont reconnu que le prix des hydrocarbures a connu une hausse, comparativement aux années précédentes, mais ils justifient la situation en fonction des tarifs du baril sur le marché mondial.

« C’est vrai que le prix du carburant a augmenté, mais qu’à cela ne tienne, nous devons assurer sa disponibilité», a fait savoir Mme Traoré. Selon le directeur du dépôt de Bingo Hippolyte Bassolé, toutes les entreprises de commercialisation du gaz chargent leurs bouteilles à la SONABHY.

Il a également précisé que la SONABHY envisage construire des dépôts décentralisés dans les régions et ce projet devrait démarrer cette année. « Nous envisageons mettre en place un réseau de systèmes de rapprochement du gaz des hydrocarbures liquides aux populations de façon à réduire les frais d’approche.

Si vous avez un dépôt à Ouahigouya, à Dédougou, à Fada, il va s’en dire que les prix de ces produits auront le même coût qu’à Ouagadougou. Les travaux ont pour but de sécuriser d’abord Ouagadougou afin d’éviter que le Burkina Faso ne soit impacté par les fluctuations.

Wanlé Gérard COULIBALY

Hadéja KEITA (Stagiaire)