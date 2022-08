Réussite de la 20e édition de la SNC : le DG sollicite l’accompagnement des Editions Sidwaya

Le Directeur général (DG) de la Semaine nationale de la culture (SNC), Bamassa Ouattara, a rendu une visite de courtoisie à la Direction régionale de l’Ouest (DRO) des Editions Sidwaya, le jeudi 18 août 2022, à Bobo-Dioulasso. A l’occasion, il a donné des informations sur la 20e édition de la biennale de la culture burkinabè, prévue du 26 novembre au 3 décembre 2022, sous le thème : « Diversité culturelle, ferment de l’unité nationale ».

A la tête d’une équipe de quatre membres, le Directeur général (DG) de la Semaine nationale de la culture (SNC), Bamassa Ouattara, a rendu une visite de courtoisie à la direction régionale de l’Ouest des Editions Sidwaya, le jeudi 18 août 2022. « Depuis la confirmation de la tenue de la 20e édition de la SNC qui se tiendra du 26 novembre au 3 décembre 2022, nous avons entrepris de faire le tour de nos partenaires pour leur expliquer les enjeux de cette biennale de la culture reportée à plusieurs reprises », a précisé d’emblée le DG de la SNC.

Ces sorties, a-t-il poursuivi, s’inscrivent dans une dynamique de communication. Après les autorités administratives, religieuses et coutumières, Bamassa Ouattara et ses collaborateurs sont venus prendre langue avec le Directeur régional de l’Ouest (DRO) des Editions Sidwaya, Jean-Marie Toé et souhaiter l’accompagnement du « journal de tous les Burkinabè » pour la réussite de cette édition plusieurs fois reportée pour cause de la COVID-19 et de la situation sécuritaire.

« Sidwaya a toujours accompagné la SNC. Pour cela, nous vous en sommes reconnaissant en venant solliciter cet accompagnement pour la 20e édition », a signifié M. Ouattara au DRO. Pour Bamassa Ouattara, d’aucuns pensent qu’avec la situation sécuritaire, cette édition sera tenue au rabais. S’inscrivant en faux de ces assertions, le DG de la SNC estime que l’acte 20 de ce grand rendez-vous de la culture est une édition de résilience.

« Nous nous sommes donné le devoir de relever ce défi malgré la situation sécuritaire précaire. Pour réussir, nous sollicitons l’accompagnement des médias pour une bonne communication », a-t-il indiqué. A la question de savoir quelles sont les innovations à cette biennale de la culture ? M. Ouattara a précisé que la question de l’hébergement des artistes qui a toujours été une tache noire des éditions précédentes, reste la principale préoccupation.

La cité des artistes ne sera pas prête

« Certes, la cité des artistes ne pourra pas être prête pour loger les ambassadeurs de la culture du pays des Hommes intègres, mais des dispositions ont été prises pour les héberger dans de meilleures conditions », a rassuré Bamassa Ouattara. Le stade Sangoulé-Lamizana ainsi que l’Espace Bobo 2010, et d’autres sites d’hébergement ont été prospectés pour éviter de loger les artistes dans des salles de classe, a laissé entendre le patron de la SNC.

Pour le transport des artistes, des démarches sont entreprises, selon M. Ouattara, auprès des responsables de la Société de transport en commun (SOTRACO) pour faciliter le déplacement des troupes sur les différents sites de prestation. La participation de la diaspora en compétition et en animation est l’une des innovations de cette 20e SNC, aux dires du DG. A moins de trois mois de l’évènement, M. Ouattara rassure que tout est mis en œuvre pour sa réussite.

La remobilisation des troupes retenues depuis 2020 pour cette édition a été faite même s’il est difficile, à ce jour de donner un nombre exact des artistes retenus pour Bobo 2020. « Comme l’édition n’a pas pu se tenir en 2020, nous avons remobilisé les artistes et ensembles pour leur dire de se préparer pour les dates retenues en novembre et décembre 2022 », a-t-il fait savoir. Pour sa part, le DRO des Editions Sidwaya a rassuré le DG de la SNC de l’accompagnement de son journal à la réussite de l’édition.

Déjà, a-t-il dit, Sidwaya s’active à opéra-tionnaliser son imprimerie de Bobo-Dioulasso en vue d’une impression simultanée du quotidien à Ouagadougou et dans la ville de Sya. Ainsi, a projeté M. Toé, Sidwaya et éventuellement le journal de la SNC (SNC Kibaru) pourront être imprimés sur place et mis à la disposition des festivaliers très tôt le matin.

Kamélé FAYAMA