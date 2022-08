Eliminatoires CHAN 2023/Côte d’Ivoire – Burkina: les Etalons « prêts » et « confiants »

En match comptant pour le dernier tour des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations, Algérie 2023, les Etalons locaux rencontrent, ce samedi 27 août 2022 à 16 h GMT, au stade de Yamoussoukro, les Eléphants locaux de la Côte d’Ivoire. L’objectif des poulains du sélectionneur Oscar Barro, c’est déjà de prendre une bonne option pour la qualification, avant la manche retour dans une semaine à Agadir, au Maroc.

Le Burkina Faso, exempté des prélimi-naires pour la qualification des phases finales de groupes du 7e Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) Algérie 2023, entre en lice ce samedi 27 août 2022. Cela à la faveur des matchs-aller du deuxième et dernier tour des éliminatoires pour cette compétition africaine réser-vée aux joueurs évoluant dans leur pays. Et les Etalons locaux seront face aux Eléphants locaux de la Côte d’Ivoire à 16h GMT, dans l’enceinte du stade flambant neuf de Yamoussoukro, pour un derby ouest-africain.

Un derby qui s’annonce bouillant comme d’habitude. L’objectif du sélectionneur Oscar Barro et ses poulains sont on ne peut plus clair demain à Yamoussoukro : « prendre déjà à l’extérieur une belle option pour la qualification ». Pour les prendre aux mots, cela signifie qu’une défaite n’est pas permise en territoire ivoirien à l’issue des 90 minutes. C’est pour cette raison que le staff technique des Etalons a souhaité rallié le plus tôt possible la capitale ivoirienne pour préparer au mieux cette rencontre.

L’équipe est en effet arrivée à Yamoussoukro très tard dans la soirée du 23 août après près de 5h d’escale à Lomé, au Togo et un trajet de plus de 3 h en bus à partir d’Abidjan où elle avait atterri en fin d’après-midi. La disponibilité d’un terrain d’entrainement pour le décrassage, néces-saire à évacuer la fatigue due au long voyage de la veille, va se poser le lendemain. Après avoir erré dans la ville de Yamoussoukro, c’est finalement sur le gazon d’un terrain de golf d’un hôtel huppé de la capitale que Babayouré Sawadogo et ses coéquipiers ont pu enfin se relaxer.

« Après un tel voyage, il fallait se dégourdir les jambes et travailler la conduite de balle avec un peu d’intensité », a précisé le sélectionneur Oscar Barro. Malgré ces péripéties, la tête pensante des Etalons locaux estime que le moral de sa troupe est au beau fixe. Il en veut pour preuve la bonne ambiance dans le bus et lors de la séance de décrassage du mercredi 24 août. « Ces difficultés n’ont pas sapé notre moral. Nous sommes préparés à cela. Nous serons prêts pour le match », a déclaré le sélectionneur. L’équipe locale burkinabè, à deux jours de ce match-aller, s’attèle aux derniers réglages pour une prestation aboutie samedi après-midi.

En dépit d’un manque de compétition dû à une fin de championnat intervenue au mois de mai, le travail foncier effectué depuis le 21 juillet, date de leur regroupement, selon le staff technique des Etalons, leur a permis de retrouver une bonne condition. « Nous travaillons à amener les joueurs à avoir la tête déjà dans le match avec l’intensité et cette volonté d’aller tout de suite chercher la balle chez l’adversaire », a détaillé Oscar Barro. « Le CHAN, une vitrine » Les intentions de l’entraineur de l’ASFB sont donc claires : « empêcher l’adversaire de contrôler le match ».

Parlant des Eléphants locaux, le technicien burkinabè a dit avoir une idée de la manière de jouer cette équipe. « Nous avons travaillé sur les vidéos de l’adversaire, notamment leurs matchs amicaux contre le Togo en aller-retour. Nous avons effectué notre découpage et travailler sur les différentes phases qu’ils utilisent, notamment dans les secteurs offensifs et défensifs », a-t-il indiqué. Embouchant la même trompette, le capitaine des Etalons, le portier Babayouré Sawadogo, a révélé que ses coéquipiers et lui n’ont en tête qu’une qualification du Burkina Faso pour le 3e CHAN de son histoire. Cela passe, a-t-il souligné, par un match solide ce samedi face aux Eléphants.

« Nous restons très solides dans la tête. Il faut que nous ayons confiance en nous, en nos capacités. Nous avons fait une bonne préparation qui s’est conclue par deux matchs amicaux face au Niger soldés par deux résultats positifs (NDLR : score 1-0 lors des deux rencontres). Nous allons nous appuyer sur ces deux matchs internationaux », a affirmé le gardien de but du RCK. Le capitaine des Etalons locaux est l’un des plus expérimentés du groupe (deux phases finales de CHAN en 2018 et 2021 à son actif) et son discours dans les vestiaires pour motiver ses jeunes coéquipiers est déjà bien ancré dans un coin de sa tête.

« Le CHAN est une vitrine, une opportunité pour nous de signer dans des clubs à l’extérieur. Hamed Belem (USM Alger) et Soumaïla Ouattara (Raja Casablanca et aujourd’hui au FUS de Rabat) sont des joueurs qui ont eu la chance d’aller à l’extérieur grâce au CHAN 2021. Nous devons donc nous battre pour la qualification », s’est enthousiasmé Babayouré Sawadogo. L’enjeu est clair pour les Etalons locaux et heureusement, ils seront tous de la partie car jusque-là aucun blessé n’a été enregistré dans l’écurie.

Reste à Oscar Barro et son staff à opérer des choix judicieux afin de disputer un match aller solide et sérieux. Le technicien pourrait pencher sur une composition en défense centrale avec Madou Zon et Moustapha Ouédraogo, Walid Guira et Cheick Ouédraogo comme latéraux et Babayouré Sawadogo dans les perches. Au milieu de terrain, difficile pour Oscar Barro de se passer des besogneux Dramane Kambou et Adama Barro, avec Clavert Tiendrébéogo en meneur de jeu. L’animation des couloirs pourrait être confiée à Blakiss Ouattara et Assamy Sansan Dah, la pointe de l’attaque à Rodrigue Kam ou Michel Batiébo. En tous les cas, coach Barro dit être « prêt » et « confiant ».

Sié Simplice HIEN

depuis Yamoussoukro