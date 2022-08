Sahara : L’UE soutient une solution politique juste, réaliste et durable (porte-parole)

A propos de la situation du Sahara, l’Union européenne s’est prononcée en faveur de la résolution 2602 du Conseil de sécurité de l’ONU.

Dans des propos rapportés par l’agence marocaine de presse, la porte-parole du Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Nabila Massrali a indiqué, ce jeudi, que l’UE s’en tient au processus des tables rondes en tant que « seul et unique » cadre pour le règlement du différend régional autour du Sahara avec les quatre participants (Maroc, Algérie, Mauritanie et le Polisario).

« L’Union européenne soutient une solution politique juste, réaliste et durable, mutuellement acceptable à la question du Sahara, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier la résolution 2602, tout en prenant note positivement des efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc pour la résolution de ce différend », a déclaré la porte-parole.

Cette précision intervient alors que le roi marocain, Mohamed VI appelle les partenaires internationaux du Maroc à « clarifier » leur position vis-à-vis de ce dossier du Sahara.

» L’UE reste donc fermement engagée à soutenir le travail du Représentant Personnel du Secrétaire Général, Staffan de Mistura, et encourage toutes les parties à s’engager à ses côtés pour la reprise du processus politique », a assuré Nabila Massrali.

Sidwaya.info