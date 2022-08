Concours et examens professionnels 2022 : c’est parti pour l’administration des épreuves en ligne

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, a donné le top de départ de l’administration des épreuves en ligne des concours et examens professionnels 2022, le lundi 29 août, à Ouagadougou.

Ils sont 40 567 candidats cette année sur la ligne de départ pour les 5 293 postes à pourvoir aux concours et examens professionnels. Parmi eux, 24 401 candidats se verront administrer les épreuves en ligne. Ce lundi 29 août 2022 à l’Ecole nationale de la magistrature (ENAM), c’est le Premier ministre, Albert Ouédraogo qui a donné le coup d’envoi pour l’administration de ces épreuves. Après vérification des identités dès 6h30, les candidats ont eu accès aux différentes salles de composition pour l’administration en ligne des épreuves écrites. Dans son intervention, le ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Dr Aminata Zerbo, a félicité les acteurs impliqués dans la conduite des opérations de recrutements. Elle a rassuré l’ensemble des candidats inscrits qu’ils vont composer dans de meilleures conditions, dans l’équité et la transparence. Son homologue de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, a indiqué que l’organisation des examens et concours professionnels et directs de la fonction publique est l’une des activités phares de son département.

« Les services techniques ont enregistré du 20 juillet au 11 août 2022, 2 415 753 candidatures contre 1 385 853 de candidatures en 2021 soit un taux d’accroissement de 73,31% », a-t-il relevé. Le ministre Bassolma Bazié a par ailleurs tranquillisé les candidats quant à la disponibilité des résultats au plus tard, dans les 48 heures qui suivent le jour de la composition. Le ministre en charge du genre, Salimata Nébié quant à elle, a avoué aux candidats que des efforts ont été consentis par le gouvernement pour que les concours professionnels au Burkina Faso recouvrent leurs lettres de noblesse. « Dans la salle, nous avons montré au Premier ministre, comment se fait désormais la surveillance. Nous n’avons plus besoin de mobiliser beaucoup de personnel pour surveiller les candidats, car ils savent qu’il y a une vidéo surveillance qui est là. Ce qui signifie également que nous avons de l’innovation et de la créativité qui vont nous permettre de faire de nos concours, des compétitions crédibles et légitimes pour accéder à la fonction publique», a-t-elle indiqué. Pour la première journée, ce sont 200 médecins spécialistes sur les 353 candidats, six chirurgiens-dentistes parmi les six postulants qui ont répondu à l’appel. Quant aux pharmaciens, l’Etat envisage le recrutement de 20 spécialistes sur 20 candidatures enregistrées. 1 050 ordinateurs ont été mobilisés à l’ENAM pour l’administration en ligne des épreuves qui vont concerner 137 concours professionnels sur 158 au total. La composition en ligne des concours du MENAPLN se déroule du 14 au 17 septembre au même moment que les 21 concours déconcentrés dudit ministère, à composer sur table dans les 13 chefs-lieux de régions. Les professeurs agrégés de l’enseignement secondaire et les administrateurs des lycées et collèges entrent en lice, le 18 septembre prochain, tout comme les candidats aux concours professionnels de la santé. Pour ce qui est des examens professionnels du MENAPLN, ils sont prévus pour se tenir le 20 septembre 2022 dans les 45 chefs-lieux de provinces, avant les examens professionnels de la santé qui ont lieu le 25 septembre dans les 13 chefs-lieux de régions.

Donald Wendpouiré NIKIEMA

